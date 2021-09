(AGENPARL) – gio 30 settembre 2021 Resoconto della seduta del Comitato di Gestione. Approvato l’assestamento del Bilancio di Previsione 2021

CIVITAVECCHIA, 30 settembre – Si è tenuta oggi la seduta del Comitato di Gestione dell’Adsp del Mare Tirreno Centro Settentrionale presieduta da Pino Musolino.

Oltre al Presidente dell’AdSP e al Segretario Generale, erano presenti i rappresentanti della Capitaneria di Porto di Civitavecchia, di Fiumicino e di Gaeta, il componente designato dalla Regione Lazio, Arch. Roberto Fiorelli, il componente designato dal Comune di Civitavecchia, Arch. Emiliano Scotti e il componente designato da Città Metropolitana Roma Capitale, Pino Lotto.

La discussione si è aperta, dopo le comunicazioni del Presidente, con l’illustrazione da parte del Segretario Generale Paolo Risso delle attività messe in campo per l’assestamento di bilancio di Previsione 2021.

“Gli sforzi fatti in questi 10 mesi per far quadrare i conti dell’Ente – ha sottolineato il Presidente dell’AdSP MTCS Pino Musolino – sono stati ispirati ad una logica di “realismo amministrativo” per far fronte ai molteplici problemi finanziari di difficile soluzione per quanto riguarda la parte corrente del bilancio, tanto più che nonostante i provvedimenti che si sono susseguiti a livello centrale da marzo 2020 in poi, finora non è arrivato un solo centesimo di ristoro. Questo ha necessariamente accentuato l’approccio prudenziale al bilancio, già adottato in fase di redazione del piano di risanamento, ragion per cui oggi approviamo una variazione di bilancio che grazie soprattutto alla forte ripresa del traffico passeggeri ro-ro ci consente di registrare un aumento delle entrate correnti rispetto alla previsione iniziale 2021 di circa 770.000 mila euro di cui oltre 530.000 euro saranno accantonati, proprio in virtù di una manovra improntata alla massima prudenza”.

Insieme all’assestamento del bilancio di previsione 2021, il Comitato ha approvato all’unanimità anche il monitoraggio delle entrate correnti, lo stato di realizzazione del piano di risanamento e l’integrazione del programma triennale delle opere 2021/2023 con il relativo elenco annuale 2021.

Inoltre, il Comitato di Gestione ha approvato con voto unanime anche le altre delibere all’ordine del giorno, relative all’approvazione del nuovo codice di comportamento, alla costituzione dell’Ufficio Provvedimenti Disciplinari, all’adeguamento n.6 del Piano di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi scalanti il porto e la rada di Fiumicino con avvio della procedura di selezione dell’operatore economico e, ad esito dell’attività ricognitoria per il porto di Gaeta, l’avvio del procedimento di revoca dell’autorizzazione art. 16 all’impresa Magazzini Generali Silos Frigoriferi Spa.

