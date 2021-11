(AGENPARL) – ven 12 novembre 2021 ACI NAZIONALE HA SCELTO MONTECATONE

PER LA STESURA DEL PROTOCOLLO CHE TUTELERÀ

SALUTE E SICUREZZA DEI CITTADINI

Roma, 12 novembre 2021 – Un importante protocollo di intesa per la programmazione di iniziative congiunte di studio, formazione e informazione in materia di educazione stradale e assunzione di comportamenti di guida sicuri, corretti e responsabili, è stato sottoscritto tra il Presidente dell’ACI, Angelo Sticchi Damiani e il Direttore generale dell’Istituto di riabilitazione di Montecatone, Mario Tubertini.

L’accordo, al quale Montecatone R.I. contribuirà offrendo la propria esperienza – che in quest’ambito trova piena corrispondenza nel percorso riabilitativo di orientamento alla guida, cui collabora anche l’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola – si inserisce nella più ampia iniziativa promossa su tutto il territorio nazionale da ACI che, a tale scopo, ha selezionato partners pubblici e privati operanti in ambito medico-scientifico.

Quattro le aree di collaborazione individuate: la progettazione di un programma formativo per diffondere tra i cittadini la consapevolezza dell’impatto sociale negativo dell’insicurezza stradale e dell’importanza di una guida sicura e responsabile mediante lo sviluppo di specifici materiali didattici e format educativi; lo sviluppo di contenuti finalizzati ad implementare le metodologie formative delle autoscuole a marchio ACI Ready2Go per aumentare la conoscenza e l’attenzione per la guida con particolare riferimento ai programmi destinati alla acquisizione della patente speciale da parte di persone con disabilità; la realizzazione di attività di comunicazione e divulgazione volte a promuovere la prevenzione della incidentalità stradale attraverso la conoscenza dei rischi di una guida imprudente e/o disattenta, delle relative conseguenze e dei traumi più diffusi, anche supportate da risultati di specifiche indagini medico-scientifiche e statistiche; realizzazione di interventi di informazione e sensibilizzazione sui mezzi di telecomunicazione.

Soddisfazione è stata espressa da Tubertini che ha ringraziato ACI per «avere individuato nell’Istituto di Montecatone uno dei partners che concorreranno all’attuazione del protocollo, dove, come recita lo stesso documento, convergono interessi comuni quali salute e sicurezza dei cittadini. Riteniamo che il nostro – ha aggiunto Tubertini – potrà essere un contributo importante sia per lo standing unanimemente riconosciuto alla struttura – ospedale di alta specialità facente parte del SSR della Regione Emilia-Romagna, principale polo regionale per la riabilitazione intensiva delle persone con lesioni midollari e punto di riferimento nazionale – sia per lo specifico know-how in materia».

