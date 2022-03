(AGENPARL) – mer 30 marzo 2022 Segreteria del sindaco

DA VENERDI’ 1° APRILE TORNA LIBERO L’ACCESSO ALLA SEDE COMUNALE E

NON E’ PIU’ NECESSARIO L’APPUNTAMENTO PER I SERVIZI URP

Da venerdì 1° aprile, in seguito alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria fissata

a domani, 31 marzo, torna libero l’accesso dei cittadini alla sede comunale, senza più

quindi la necessità di esibire il Green Pass. Inoltre, torna senza appuntamento l’accesso

ai servizi Urp eccetto che nella giornata del giovedì (mattina e pomeriggio) per andare

incontro alle esigenze di chi preferisce prenotare un appuntamento. L’Urp è aperto al

pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 8.45 alle ore 13 e il martedì e giovedì anche dalle

14.30 alle 17. Restano invece su appuntamento i servizi demografici e di stato civile