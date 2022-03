(AGENPARL) – ven 25 marzo 2022 IL SINDACO DI ASTI RICEVE IL TITOLO DI ACCADEMICO DI MERITO DELL’ACCADEMIA BONIFACIANA DI ANAGNI

Questa mattina il Sindaco Maurizio Rasero ha ricevuto in Municipio il Rettore Presidente dell’Accademia Bonifaciana, Comm. Dott. Sante De Angelis ed il Presidente del Comitato Scientifico, S. E. Mons. Enrico dal Covolo, accompagnati dal Consigliere Comunale del Comune di Alessandria, Carmine Passalacqua e dal dott. Antonio Musso.

L’incontro è stata l’occasione per il conferimento del titolo accademico di merito al Sindaco Rasero “Per il suo fervido e generoso contributo all’affermazione dei più alti ideali della vita, della solidarietà sociale e della cultura, in conformità con gli ideali e gli scopi dell’Accademia Bonifaciana”.

L’Accademia Bonifaciana – che non persegue fini di lucro e che ha come faro e luce il Vangelo e il Catechismo della Chiesa Cattolica e che si impegna ad informare costantemente il Vescovo diocesano di Anagni-Alatri, nonché la Sede Apostolica sulle iniziative intraprese o da intraprendere – si rifà agli articoli 18 e 19 della Costituzione

Italiana e si prefigge tra l’altro di:

approfondire la conoscenza del Magistero della Chiesa;

prendere a concreto modello etico-sociale-spirituale la figura del Sommo Pontefice;

promuovere, nello spirito del volontariato, la solidarietà umana e cristiana con iniziative sociocaritative, particolarmente rivolte agli ammalati, ai bisognosi, agli immigrati e ai carcerati;

promuovere la difesa e lo sviluppo dei valori religiosi, etici, morali, sociali, storici e culturali che presiedono ad una formazione sia individuale che collettiva della personalità umana nel rispetto degli insegnamenti della Chiesa Cattolica e secondo lo spirito e l’esempio del Sommo Pontefice;

promuovere la conservazione, la valorizzazione e il recupero dei beni religiosi, culturali, architettonici, artistici e storici;

promuovere e sostenere la “firma” di gemellaggi o di “patti d’intesa” con Enti, Accademie o Associazioni che si prefiggono gli stessi scopi religiosi, culturali, sociali e umanitari;

promuovere, diffondere e sviluppare attività turistiche-socio-culturali, attraverso l’organizzazione di concerti, manifestazioni di carattere musicale, letterario, teatrale, cinematografico, figurativo dello spettacolo in genere;

preparare e curare seminari, stage, incontri di lavoro, rassegne, spettacoli e attività pedagogiche;

elaborare e pubblicare testi sia come Casa Editrice, sia tramite il proprio periodico, nonché collaborare alla produzione di materiale audiovisivo inerente le attività innanzi indicate;

promuovere e gestire campagne di solidarietà sociale;

promuovere interventi sul territorio per la promozione della cultura e dell’arte;

istituire annualmente il Premio Nazionale ed Internazionale Bonifacio VIII – Città di Anagni, da assegnare alle personalità ecclesiastiche e a personaggi autorevoli nazionali ed internazionali (a seconda di varie categorie), che si siano distinti nei loro rispettivi campi per professionalità, impegno e promozione della dignità della persona umana.

Il Primo Cittadino, nel ringraziare per la visita si è detto onorato per il riconoscimento attribuito negli anni passati a grandi personalità italiane.

Nella foto: il momento della consegna

Asti, 25 marzo 2022