Il Sindaco di Giarre Leonardo Cantarella, con propria determinazione n. 31 adottata ieri 16 dicembre 2021, ha

assegnato le deleghe agli Assessori Comunali, comunicate al Consiglio Comunale durante la seduta svoltasi in serata.

Queste le deleghe assegnate:

RACITI CLAUDIO – Vice Sindaco:

Lavori Pubblici (che ricomprendono: LL.PP, procedure finalizzate al completamento delle opere incompiute ed

espropriazioni); Gestione Servizi Cimiteriali – Sicurezza Urbana (che ricomprende: Polizia Municipale e sicurezza

pubblica, traffico); Pubblica Illuminazione e Servizio Idrico Integrato; Mobilità (che ricomprende: viabilità,

trasporto pubblico urbano); Marketing territoriale

GIUSEPPE CAVALLARO – ASSESSORE

Sport (che ricomprende: sport turismo e spettacolo, rapporti con associazioni sportive, promozione attività sportive e

ricreative, gestione impianti sportivi) Turismo (che ricomprende: sport turismo e spettacolo); Politiche animaliste;

Politiche giovanili; Patrimonio; Contenzioso; Politiche ambientali (che ricomprende: ecologia, rapporti con l’ATO

rifiuti, politiche energetiche); attività produttive, sviluppo economico, politiche comunitarie, fiere e mercati,

affissioni e pubblicità, attività artigianali, cooperazione; Programmazione Territoriale e progettazione Europea;

Rapporti con la Città Metropolitana

SANTONOCETO MARIA ANTONELLA – ASSESSORE

Pubblica Istruzione; Politiche Scolastiche; Pari opportunità; Bilancio (che ricomprende: finanze e tributi);

Politiche Finanziarie; Programmazione delle iniziative di risanamento economico e sociale; Gestione Area

Artigianale; Decoro Urbano; Rapporto con le frazioni

SAVOCA GIUSEPPINA – ASSESSORE

Famiglia e Politiche Sociali (che ricomprende: politiche sociali ed assistenziali); Politiche abitative – Inclusione

Sociale; Promozione Volontariato e Associazionismo; Lavoro, Formazione e Università, Città dei bambini,

Accoglienza; Start/Up incubatore d’impresa; Edilizia Residenziale e Pubblica

SPITALERI TANIA – ASSESSORE

Urbanistica e Pianificazione territoriale (che ricomprende: urbanistica, pianificazione territoriale, toponomastica);

Cultura ed eventi culturali; Rapporti con Associazioni culturali, Biblioteche; Patrimonio artistico e musei;

Personale; Rapporti con il Consiglio Comunale; Sviluppo, Programmazione Economica, Politiche Agricole;

Sistemi informatici; Comunicazione; Parchi Urbani e suburbani – Verde Pubblico

LEONARDO CANTARELLA – SINDACO

Igiene e Sanità; (che ricomprende: igiene e Sanità – rapporti con l’ospedale); Gestione Amministrativa; Affari

generali ; Cerimoniale; Servizi Demografici ed Elettorali; Manutenzione Ordinaria; Autoparco; Protezione

Civile

Il Consiglio Comunale, in adempimento agli argomenti inseriti all’o.d.g., ha provveduto alla surroga del consigliere

Maria Antonella Santonoceto, dimessasi da consigliere comunale nei giorni scorsi per ricoprire esclusivamente il ruolo

di Assessore, con il primo dei non eletti della lista “Il quadrifoglio” Gabriele Di Grazia che, dopo l’insediamento, ha

prestato il rituale giuramento e letto le varie dichiarazioni di incompatibilità e incandidabilità.

Successivamente il civico consesso ha proceduto a nominare i componenti delle cinque commissioni consiliari

permanenti e, a conclusione dei lavori, su autoconvocazioni delle stesse, sono stati eletti i vari Presidente e Vice

Presidente.

Questi i vari componenti delle cinque Commissioni:

1^ commissione consiliare permanente : Primavera Santo (Presidente) Camarda Antonio (Vice Presidente) Silvestro

Vincenzo, Mauro Salvatore, Patanè Leonardo;

2^ commissione consiliare permanente: Camarda Antonio (Presidente) Spina Angelo (Vice Presidente); D’Urso Angela,

Cavallaro Sebastiano; Vitale Francesco;

3^ commissione consiliare permanente: Bonaventura Alfio (Presidente), Silvestro Vincenzo (Vice Presidente), Spitaleri

Tania, Primavera Santo, Cantarella Salvatore, Patanè Leonardo

4^ commissione consiliare permanente: Silvestro Vincenzo (Presidente), Di Grazia Gabriele (Vice Presidente),

Musumeci Raffaele, Cantarella Salvatore, Tomarchio Alfio

5^ commissione consiliare permanente: Di Grazia Gabriele (Presidente), Cavallaro Sebastiano (vice Presidente),

Bonaventura Alfio, Camarda Antonio, Vitale Francesco

Giarre 17/12/2021

