COMUNICATO STAMPA. A VENEZIA I CARABINIERI PRESENTANO LE NUOVE IMBARCAZIONE PER LA LAGUNA

(AGENPARL) – mer 09 settembre 2020 I CARABINIERI DI VENEZIA RINNOVANO IL LORO PARCO

MOTOVEDETTE

PIÙ TECNOLOGIA E PROPULSIONE IBRIDA A BORDO PER

MIGLIORARE I SERVIZI DI VIGILANZA

Nella mattinata odierna, nella splendida cornice dell’Arsenale Militare del

capoluogo Marciano, ha avuto luogo la presentazione, innanzi alle Autorità

locali, delle nuove unità in forza al Nucleo Natanti del Comando Provinciale dei

Carabinieri di Venezia. Si tratta delle motovedette “Classe 100” utilizzate per i

servizi di Pronto Intervento e vigilanza nel centro storico e nelle isole del

comune di Venezia e della motovedetta “Classe 300” a propulsione ibrida,

utilizzata per servizi di trasporto di persone in laguna. Dopo la benedizione

delle imbarcazioni da parte del Cappellano Militare della Legione Carabinieri di

Padova, Don Corrado Tombolan, è seguita la tradizionale consegna della

bandiera navale e del guidoncino di specialità ai comandanti delle due unità da

parte del Sindaco in rappresentanza della Città.

Le tre unità, sono le prime ad entrare in linea operativa di una serie di mezzi

nautici, prodotti da alcuni cantieri navali della laguna, che porteranno, entro il

2022 ad un rinnovamento quasi totale di tutto il naviglio in servizio al reparto

navale dell’Arma.

Per le motovedette “Classe 100” impegnate nella diuturna attività di controllo

del territorio, costituiscono interessanti elementi di novità, la conformazione

dello scafo ed i bassi ingombri, che permetteranno alle nuove imbarcazioni di

produrre un minore effetto ondoso, rispetto alle vecchie unità della stessa

tipologia e la più agevole percorrenza di rii e canali, anche in condizioni

sfavorevoli di marea. Il piccolo pattugliatore, inoltre, è dotato di termo-camera

di ultima generazione, utile sia nella vigilanza in condizioni di scarsa visibilità

che in eventuali operazioni di soccorso in mare.

Nell’imbarcazione “Classe 300” invece l’utilizzo di unità a propulsione ibrida e

la riduzione dei consumi e delle emissioni, con motori diesel di nuova

generazione, proietta l’Arma locale ad avere una marcata “Impronta Green” in

aderenza alla sua mission istituzionale di polizia ambientale soprattutto in

un ecosistema particolare e delicato come può essere la laguna veneta.

Tali ed importanti innovazioni, porteranno, quindi, ad aumentare la capacità

operativa della “Benemerità” a livello locale, con l’obiettivo di avere strumenti

più aderenti ai bisogni ed alle esigenze della comunità.

Le imbarcazioni sono state prodotte dal Cantiere Motonautico “San Pietro” di

San Pietro di Castello, quindi costruite a Venezia nel pieno rispetto della

tradizione nautica lagunare ma con un occhio verso il futuro.

BREVE PRESENTAZIONE DEL NUCLEO NATANTI E DELLE UNITA’

Il Servizio Navale dell’Arma dei Carabinieri, nasce nel 1969 per assicurare lo

svolgimento dei compiti istituzionali in mare e nelle acque interne. Parte

integrante e numericamente importante del Servizio Navale stesso, è

rappresentata dal Nucleo Natanti di Venezia che, per adattare lo strumento

operativo alle particolari esigenze del capoluogo Marciano ed in generale

all’intera laguna, è divenuto un reparto con peculiarità e potenzialità uniche nel

panorama operativo dell’Arma dei Carabinieri. Prima della sua istituzione, gli

spostamenti dell’Arma in laguna erano garantiti da un servizio di trasporto

acqueo messo a disposizione della Prefettura di Venezia. Attualmente il Nucleo,

che si occupa di effettuare servizio di “Pronto Intervento”, vigilanza costiera e

