(AGENPARL) – gio 09 dicembre 2021 MANUTENZIONE DEGLI ASFALTI, STANZIATO PIÙ DI MEZZO MILIONE DI EURO

L’amministrazione ha approvato lavori di sistemazione dei tappeti d’usura. Tra gli interventi previsti, anche l’asfaltatura del parcheggio dello stadio Bennati

Le strade di Jesolo si rifanno il look. L’amministrazione comunale ha approvato due diverse delibere per liberare risorse necessarie alla sistemazione dei tappeti di usura di alcune strade cittadine. I lavori riguardano arterie cruciali come via Martin Luther King e via Ca’ Gamba, ma anche il completamento dell’asfaltatura del parcheggio dello stadio Bennati.

