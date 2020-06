COMUNICATO STAMPA

(AGENPARL) – ven 26 giugno 2020 *Nota del sindaco Coizzi sul bilancio As2: “Ancora utili per il Comune

di Occhiobello”*

Il sindaco di Occhiobello Sondra Coizzi esprime la propria viva

soddisfazione riguardo i risultati dell’azienda AS2, di cui Occhiobello

detiene la maggioranza relativa delle quote, emersi dall’assemblea dei

soci riunita giovedì 25 giugno: “Avere a che fare con aziende così sane

e produttive rende l’amministrazione orgogliosa di aver investito e

continuare a investire risorse per ottenere benefici per il bene della

cittadinanza”.

AS2 è un’azienda di servizi della quale sono soci 48 Comuni polesani.

L’assemblea ha approvato il bilancio societario 2019 che si è chiuso con

un utile netto di 199.970 euro, di cui il 40% sarà distribuito ai soci e

nello specifico porterà a Occhiobello 22.260 euro.

“E’ una grande soddisfazione aver chiuso anche quest’anno con un ottimo

attivo” afferma il vicepresidente di AS2 Emanuele Ulisse, l’ex

consigliere comunale di Occhiobello che dal 2015 è nel Cda dell’azienda,

“in questi cinque anni AS2 ha prodotto utili per 944.496 euro, abbiamo

distribuito ai soci 610.104 euro di cui ben 166.677 al Comune di

Occhiobello: numeri importanti che mi rendono orgoglioso e il cui merito

va condiviso con la professionalità dei dipendenti, che ringrazio”.

“Per quanto riguarda i prossimi interventi a Occhiobello”, prosegue

Ulisse, “stiamo predisponendo il terzo stralcio del sistema di

videosorveglianza per la sicurezza e il controllo del territorio che

prevede l’installazione di tre nuovi varchi di lettura targhe in via

Piacentina, in via Nazionale presso la rotatoria della tangenziale e in

via Roma all’altezza della rotatoria sull’Eridania, oltre alla nuova

telecamera in via Boccalara dove c’è l’area fitness e la sostituzione

con telecamere di ultima generazione di quelle presso il municipio, il

comando della Polizia locale a Occhiobello, la piazza Maggiore e le

scuole di via King a Santa Maria”.

—

🔊 Listen to this