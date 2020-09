COMUNICATO STAMPA 6 SETTEMBRE 2020

(AGENPARL) – dom 06 settembre 2020 La Polizia di Stato arresta una cittadina straniera per resistenza a P.U. e lesioni

personali aggravate

La Polizia di Stato di Rimini, nella decorsa nottata, ha tratto in arresto una 34enne polacca per

violenza, resistenza a P.U. e lesioni personali aggravate.

Alle ore 1.50, gli agenti delle Volanti si recavano in Via Bastioni Occidentali, angolo Via Bonsi, in

quanto era stata segnalata la presenza di una donna in precarie condizioni di salute, in compagnia di

una bambina, poi appurato essere la figlia di 4 anni, e di un suo amico. La donna, ubriaca, molesta e

priva di documenti, veniva accompagnata presso gli Uffici della Questura per ulteriori accertamenti.

A causa dello stato di alterazione psicofisica, si mostrava poco collaborativa, arrivando ad aggredire

e spintonare gli stessi Poliziotti, tanto da colpirne uno al volto lanciandogli una scarpa con il tacco.

Date le circostanze, la straniera è stata tratta in arrestato in attesa del rito direttissimo che si terrà

nella mattinata di domani, mentre la figlioletta veniva affidata alle cure della nonna paterna.

Il poliziotto colpito, poi visitato al Pronto Soccorso, otteneva una prognosi di giorni 3.

Violenta lite nella notte tra stranieri, la Polizia denuncia due minorenni

Alle ore 3.30, a seguito della richiesta del dipendente di un kebab sito in Viale Vespucci 77, i

poliziotti delle Volanti intervenivano per sedare una lite in corso tra stranieri, poi rivelatisi tutti di

nazionalità tunisina. Gli agenti individuavano due ragazzini che all’interno del locale inveivano nei

confronti di un altro giovane che si presentava con la maglia strappata e gli occhi arrossati,

mostrando una lieve ferita al braccio sinistro.

Dalla ricostruzione dei fatti emergeva che i giovani magrebini, tutti con a carico numerosi

precedenti di Polizia, pochi minuti prima, fuori dal locale, avevano iniziato a picchiarsi con calci e

pugni fino ad entrare all’interno del Kebab, dove uno di loro avrebbe estratto un coltello e colpito

un altro all’altezza del braccio sinistro. Durante le fasi concitate, un dipendente del locale, insieme

ad un collega, cercavano invano di intervenire per sedare il violento litigio, riuscendo ad allertare la

Polizia.

Al termine degli accertamenti, gli agenti denunciavano, in stato di libertà, per lesioni aggravate in

concorso, due minorenni, senza fissa dimora, che, per tale ragione, venivano affidati ai locali servizi

sociali, mentre un altro straniero veniva accompagnato al Pronto Soccorso dove si sottoponeva alle

cure dei sanitari per le ferite riportate.

