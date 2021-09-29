(AGENPARL) – mer 29 settembre 2021 KDhE/dK ^dDW
^E EddK WK͕ /> Ϯ  ϯ KddKZ dKZE
> ϱϬΣ ^'Z > EZ͕ ŝŶƐŝĞŵĞ Ă > &/hD
^ĂďĂƚŽ Ϯ Ğ ĚŽŵĞŶŝĐĂ ϯ ŽƚƚŽďƌĞ ƚŽƌŶĂ Ă ^ĂŶ ĞŶĞĚĞƚƚŽ WŽ ůĂ ƚƌĂĚŝǌŝŽŶĂůĞ ^ĂŐƌĂ ĚĂů
EĞĚĂƌ͕ ƋƵĞƐƚ͛ĂŶŶŽ ŐŝƵŶƚĂ ĂůůĂ ƐƵĂ ϱϬΔ ĞĚŝǌŝŽŶĞ͘ >Ă ŵĂŶŝĨĞƐƚĂǌŝŽŶĞ ğ ŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚĂ ŝŶ
ĐŽŶĐŽŵŝƚĂŶǌĂ ĐŽŶ > &/hD ʹ &ĞƐƚŝǀĂů Ěŝ ƚĞĂƚƌŽ Ěŝ ĨŝŐƵƌĂ͘
^ĂŶ ĞŶĞĚĞƚƚŽ WŽ͕ Ϯϱ ƐĞƚƚĞŵďƌĞ ϮϬϮϭ͘
>Ă
^ĂŐƌĂ ĚĂů EĞĚĂƌ
͕ ŝů ĐŽŶƐƵĞƚŽ ĂƉƉƵŶƚĂŵĞŶƚŽ ĐŚĞ ĚĂ ŵĞǌǌŽ ƐĞĐŽůŽ
ǀŝĞŶĞ ƉƌŽŐƌĂŵŵĂƚŽ ƉĞƌ ƉƌŽƉŽƌƌĞ ůĂ ĐŽŶŽƐĐĞŶǌĂ ĚĞůůĂ ďƵŽŶĂ ĐƵĐŝŶĂ ƉŽůŝƌŽŶŝĂŶĂ͕ ĚĞůůĂ ƐƚŽƌŝĂ͕ ĚĞů ĨŽůĐůŽƌĞ͕
ĚĞůůĞ ƚƌĂĚŝǌŝŽŶŝ Ğ ĚĞů ŐƌĂŶĚĞ ƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ ĂƌƚŝƐƚŝĐŽ Ěŝ ^ĂŶ ĞŶĞĚĞƚƚŽ WŽ͕ Ɛŝ ƵŶŝƐĐĞ Ă
>Ă &ŝƵŵĂ
ʹ &ĞƐƚŝǀĂů Ěŝ
ƚĞĂƚƌŽ Ěŝ ĨŝŐƵƌĂ
ŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŽ ĚĂ WĂŶƚĂĐŽŶ ŝŶ ĐŽůůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞ ĐŽŶ ŝů DƵƐĞŽ ŝǀŝĐŽ WŽůŝƌŽŶŝĂŶŽ ĐŽŽƌĚŝŶĂƚŽ ĚĂů
ĚŽƚƚ͘ ZĞďĞĐĐŚŝ DĂƚƚĞŽ Ğ ĐŽŶ ůĂ ĚŝƌĞǌŝŽŶĞ ĂƌƚŝƐƚŝĐĂ ĚĞů ŵĂĞƐƚƌŽ ďƵƌĂƚƚŝŶĂŝŽ 'ŝŽƌŐŝŽ 'ĂďƌŝĞůůŝ͘ /ů &ĞƐƚŝǀĂů
ƉŽƌƚĞƌă ůĞ ǀŝĞ Ğ ůĞ ƉŝĂǌǌĂ ĚĞů ďŽƌŐŽ ŵĂŶƚŽǀĂŶŽ ĂĚ ĂŶŝŵĂƌƐŝ ĐŽŶ
ƐƉĞƚƚĂĐŽůŝ Ěŝ ďƵƌĂƚƚŝŶŝ͕ ƉƵƉĂǌǌŝ Ğ
ŵĂƌŝŽŶĞƚƚĞ
͗ ƋƵĞƐƚŝ ƐŽŶŽ ƵŶĂ ƉĂƌƚĞ ĨŽŶĚĂŵĞŶƚĂůĞ ĚĞů ƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ ĐŚĞ ğ ƐƚĂƚŽ ƌĂĐĐŽůƚŽ ŶĞŐůŝ ĂŶŶŝ ĚĂů DƵƐĞŽ Ğ
ĐŚĞ͕ ŝŶƐŝĞŵĞ ĂŐůŝ ŽŐŐĞƚƚŝ ĚĞůůĂ Đŝǀŝůƚă ĐŽŶƚĂĚŝŶĂ Ğ ĂŐůŝ ƐƉĂǌŝ ĚĞů ĐŽŵƉůĞƐƐŽ ŵŽŶĂƐƚŝĐŽ Ěŝ WŽůŝƌŽŶĞ͕
ƚĞƐƚŝŵŽŶŝĂŶŽ ůĂ ŵŝůůĞŶĂƌŝĂ ƐƚŽƌŝĂ ĐŚĞ ĚĂŝ ŵŽŶĂĐŝ ďĞŶĞĚĞƚƚŝŶŝ ĂƌƌŝǀĂ ĂůůĞ ŵŝƌĂďŽůĂŶƚŝ ĂǀǀĞŶƚƵƌĞ Ěŝ ^ĂŶĚƌŽŶĞ Ğ
WƵůŽŶŝĂ͘
Ě ĂƉƌŝƌĞ ůĂ ĚƵĞ ŐŝŽƌŶŝ Ěŝ ĞǀĞŶƚŝ͕ ĂůůĞ ŽƌĞ ϭϴ͘ϬϬ Ěŝ
ƐĂďĂƚŽ Ϯ ŽƚƚŽďƌĞ
͕ ůŽ ƐƉĞƚƚĂĐŽůŽ
WZ' ʹ WĞƌ 'ƌĂǌŝĂ ZŝĐĞǀƵƚĂ
ĐŽŶ 'ŝŽƌŐŝŽ 'ĂďƌŝĞůůŝ Ğ dĞĂƚƌŽ DĂŐƌŽ͕ ƉƌĞƐƐŽ ůĂ ƐĂůĂ WŽůŝǀĂůĞŶƚĞ Ěŝ ǀŝĂ DŽŶƚĂůĞ͘ >Ă ƐĞƌĂ͕ ĂůůĞ Ϯϭ͘ϬϬ͕ ğ ŝŶ
ƉƌŽŐƌĂŵŵĂ ƵŶĂ
ǀŝƐŝƚĂ ŐƵŝĚĂƚĂ ĂŶŝŵĂƚĂ
Ăů DƵƐĞŽ ŝǀŝĐŽ ĐŽŶ ƉƌĞŶŽƚĂǌŝŽŶĞ ŽďďůŝŐĂƚŽƌŝĂ͕ ƉĞƌ ŐƌĂŶĚŝ Ğ ƉŝĐĐŝŶŝ͘
>͛ŝŶƚĞƌĂ ŐŝŽƌŶĂƚĂ Ěŝ
ĚŽŵĞŶŝĐĂ ϯ ŽƚƚŽďƌĞ
ǀĞĚƌă ůĞ ǀŝĞ Ğ ůĞ ƉŝĂǌǌĞ ĚĞů ĐĞŶƚƌŽ ĂŶŝŵĂƌƐŝ ĐŽŶ ŝů
DĞƌĐĂƚŝŶŽ
ŵĂƌĐŽƌĚ
͕ Ă ĐƵƌĂ ĚĞůů͛ĂƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶĞ
͞/ů ^ŽŐŶŽ Ěŝ sĂƐĐŽ͕͟ Ğ ůĞ ďĂŶĐĂƌĞůůĞ Ěŝ
ĐŽŵŵĞƌĐŝĂŶƚŝ͕ ƉƌŽĚƵƚƚŽƌŝ͕
ŚŽďďŝƐƚŝ Ğ ĂƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶŝ
͕ ŵĞŶƚƌĞ ƵŶŽ ƐƉĂǌŝŽ ƐĂƌă ĚĞĚŝĐĂƚŽ ĂŐůŝ
ĂƌƚŝƐƚŝ ĂƌƚŝŐŝĂŶŝ
͕ ĂůůĂ ůŽƌŽ ĐƌĞĂƚŝǀŝƚă Ğ
ŵĂŶƵĂůŝƚă͘
ůůĞ ŽƌĞ ϵ ů͛ĂƉƉƵŶƚĂŵĞŶƚŽ ğ ƐƵů ƐĂŐƌĂƚŽ ĚĞůůĂ ĐŚŝĞƐĂ ƉĞƌ ͞
>ΖĂƵƚƵŶŶŽ ƐƵů ƐĂŐƌĂƚŽ Ͳ ŽŶĐŽƌƐŽ ĂďǇ
DĂĚŽŶŶĂƌŝ ĂůůΖŽƉĞƌĂ
͟ ƉĞƌ ďĂŵďŝŶŝ ĚĂŝ ϲ ĂŐůŝ ϭϭ ĂŶŶŝ͕ ĐŽŶ ůĂ ĐŽůůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞů 'ƌƵƉƉŽ ^ĐŽƵƚ ^ĂŶ ĞŶĞĚĞƚƚŽ
WŽ ϭ͘ ^ŝ ƉƌŽƐĞŐƵĞ ƉŽŝ ŝŶ ƉŝĂǌǌĂ d͘ &ŽůĞŶŐŽ ĐŽŶ ͞
'ůŝ ƐƚƌĂŶŝ ĐĂƐŝ ĚĞů ĚŽƚƚŽƌ ĂůĂŶǌŽŶĞ͗ ŝŶĚŽǀŝŶĂ ĐŚĞ ĐΖğ ƉĞƌ
ĐĞŶĂ͍
͕͟ ƐƉĞƚƚĂĐŽůŽ Ěŝ ďƵƌĂƚƚŝŶŝ ĐŽŶ ZŝĐĐĂƌĚŽ ĂŶĞƐƚƌĂƌŝ Ěŝ ĂŶƵďƌŝŽΖƐ ŵĂƌŝŽŶĞƚƚĞƐ Ğ͕ ĂůůĞ ϭϱ͘ϬϬ͕ ͞
sĂƌŝĞƚă
ƉƌĞƐƚŝŐĞ
͕͟ ƐƉĞƚƚĂĐŽůŽ Ěŝ ŵĂƌŝŽŶĞƚƚĞ Ă ĨŝůŽ͕ ĐůŽǁŶĞƌŝĞ Ğ ŵĂŐŝĂ ĐŽŶ &ƌĂŶĐĞƐĐĂ ŽĐĐĂƌĂƚŽ͘ ůůĞ ϭϲ͘ϬϬ Ăǀƌă ůƵŽŐŽ
ůĂ
EĞĚĂƌ ƵƉ
͕ ĐŽƌƐĂ ŶŽŶ ĐŽŶǀĞŶǌŝŽŶĂůĞ Ěŝ ďŝĐŝ ƚƌĂƐĨŽƌŵĂƚĞ ŝŶ ĂŶŝŵĂůŝ ĚĂ ĐŽƌƚŝůĞ ƉĞƌ ďĂŵďŝŶŝ ĚĂŝ ϲ Ăŝ ϭϱ ĂŶŶŝ͕
ƐĞŵƉƌĞ ĐŽŶ ůĂ ĐŽůůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞů 'ƌƵƉƉŽ ^ĐŽƵƚ͘ hŶĂ
ŵĂĐĐŚĞƌŽŶĂƚĂ ŝŶ ƉŝĂǌǌĂ
͕ ŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚĂ ĚĂ Z/ / DĂŐŐŝŽ͕
ğ ŝŶ ƉƌŽŐƌĂŵŵĂ ĂůůĞ ϭϳ͘ϯϬ Ğ ŝŶĨŝŶĞ ƐĂƌă ůĂ ǀŽůƚĂ ĚĞůůĞ ĂƚƚĞƐĞ ƉƌĞŵŝĂǌŝŽŶŝ ĚĞŝ ĐŽŶĐŽƌƐŝ͘  ĐŚŝƵĚĞƌĞ ůĂ
ŵĂŶŝĨĞƐƚĂǌŝŽŶĞ͕ ĂůůĞ ϭϴ͘ϯϬ͕ Η
WhͲW/ ĚΖĂŵŽƌĞ
Η ƐƉĞƚƚĂĐŽůŽ Ěŝ ŵĂƌŝŽŶĞƚƚĞ͕ ďƵƌĂƚƚŝŶŝ Ğ ƉƵƉĂǌǌŝ ĐŽŶ 'ŝĂŶůƵĐĂ
WĂůŵĂ͘
WĞƌ ŐƵƐƚĂƌĞ ŝ
ƉŝĂƚƚŝ ĚĞůůĂ ƚƌĂĚŝǌŝŽŶĞ
͕ ƐĂƌă ƉŽƐƐŝďŝůĞ ƌĞĐĂƌƐŝ ŶĞŝ ƌŝƐƚŽƌĂŶƚŝ ůŽĐĂůŝ ĐŚĞ ƉĞƌ ů͛ŽĐĐĂƐŝŽŶĞ
ƉƌŽƉŽƌƌĂŶŶŽ ŵĞŶƵ ĚĞĚŝĐĂƚŝ͕ ĐŽŶƐƵůƚĂďŝůŝ ĂŶĐŚĞ ƐƵů ƐŝƚŽ ŝŶƚĞƌŶĞƚ ĐŽŵƵŶĂůĞ͘
dĂŶƚŝ Őůŝ
ĞǀĞŶƚŝ ĐŽůůĂƚĞƌĂůŝ͕
ĐŽŵĞ ŝů
ĐŽŶĐŽƌƐŽ
͞/ů ŵŝŽ WĂĞƐĞ ŝŶ ǀŝĂŐŐŝŽ͟
ŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŽ ĚĂůůĂ ŝďůŝŽƚĞĐĂ h͘
ĞůůŝŶƚĂŶŝ͕ ŐƌĂǌŝĞ Ăů ƋƵĂůĞ ůĞ ƐŚŽƉƉĞƌ ĚĞĐŽƌĂƚĞ ĚĂŝ ďĂŵďŝŶŝ ĐŽŶ ůĞ ďĞůůĞǌǌĞ Ěŝ ^ĂŶ ĞŶĞĚĞƚƚŽ WŽ ƐĂƌĂŶŶŽ
ĞƐƉŽƐƚĞ ŶĞůůĞ ǀĞƚƌŝŶĞ ĚĞŝ ĐŽŵŵĞƌĐŝĂŶƚŝ ĚĞů ĐĞŶƚƌŽ ƐƚŽƌŝĐŽ͕ ŵĂ ĂŶĐŚĞ ůĞ ĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ ͞
&ŝŐƵƌĂŶƚŝ ĚĞůů͛ŶŝŵĂ
ƉƌĞƐƐŽ ŝů DƵƐĞŽ ŝǀŝĐŽ WŽůŝƌŽŶŝĂŶŽ Ğ ͞
,ǇĚƌĂ ʹ ^Ƶůů͛ĂĐƋƵĂ
͟ ŶĞůů͛Ğǆ ƌĞĨĞƚƚŽƌŝŽ ŵŽŶĂƐƚŝĐŽ͘ /ŶŽůƚƌĞ ŝů
ĐĂŵƉĂŶŝůĞ
Ěŝ ^ĂŶ &ůŽƌŝĂŶŽ
͕ ƉĞƌ ů͛ŽĐĐĂƐŝŽŶĞ͕ ƐĂƌă ǀŝƐŝƚĂďŝůĞ ŐƌĂƚƵŝƚĂŵĞŶƚĞ ŶĞůůĂ ŐŝŽƌŶĂƚĂ Ěŝ ĚŽŵĞŶŝĐĂ ĚĂůůĞ ϵ͘ϯϬ ĂůůĞ
ϭϯ͘ϬϬ Ğ ĚĂůůĞ ϭϰ͘ϯϬ ĂůůĞ ϭϴ͘ϬϬ͕ ŵĞŶƚƌĞ ŝ
ŵŽŶƵŵĞŶƚŝ
ƐĂƌĂŶŶŽ ĂƉĞƌƚŝ ƐĂďĂƚŽ ϮͬϭϬ ĚĂůůĞ ŽƌĞ ϵ͘ϯϬ ĂůůĞ ϭϮ͘ϯϬ Ğ
ĚĂůůĞ ϭϱ͘ϬϬ ĂůůĞ ϭϴ͘ϬϬ Ğ ĚŽŵĞŶŝĐĂ ϯͬϭϬ ĚĂůůĞ ϵ͘ϯϬ ĂůůĞ ϭϯ͘ϬϬ Ğ ĚĂůůĞ ϭϰ͘ϯϬ ĂůůĞ ϭϴ͘ϬϬ͘
/Ŷ ĐĂƐŽ Ěŝ ŵĂůƚĞŵƉŽ Őůŝ ĞǀĞŶƚŝ Ɛŝ ƐǀŽůŐĞƌĂŶŶŽ ŶĞŝ ůŽĐĂůŝ ĚĞů ĐŽŵƉůĞƐƐŽ ŵŽŶĂƐƚŝĐŽ͘
͞'ƌĂŶĚĞ ƐŽĚĚŝƐĨĂǌŝŽŶĞ ʹ ĂĨĨĞƌŵĂ ŝů ƐŝŶĚĂĐŽ
ZŽďĞƌƚŽ >ĂƐĂŐŶĂ
ʹ ŶĞů ǀĞĚĞƌ ƌĞĂůŝǌǌĂƚĂ ĂŶĐŚĞ ƋƵĞƐƚ͛ĂŶŶŽ ƵŶĂ
ĨŽƌƚĞ ƐŝŶĞƌŐŝĂ ƚƌĂ ƚƵƚƚĞ ůĞ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝ ĐŚĞ ƐŽŶŽ ĞŶƚƌĂƚĞ ŝŶ ŐŝŽĐŽ ŶĞůů͛ŽƌŐĂŶŝǌǌĂƌĞ ůĂ ϱϬΔ ^ĂŐƌĂ ĚĂů EĞĚĂƌ͗
ĐŽŵŵĞƌĐŝĂŶƚŝ͕ Ă
ƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶŝ ůŽĐĂůŝ͕ ƌŝƐƚŽƌĂƚŽƌŝ͕ ƐƉŽŶƐŽƌ͕ ƐĞƌǀŝǌŝ ĐƵůƚƵƌĂůŝ ĚĞů ŽŵƵŶĞ Ğ ƚƵƚƚŝ Őůŝ ƵĨĨŝĐŝ ĐŽŵƵŶĂůŝ͘
/ů ŶŽƐƚƌŽ ŽďŝĞƚƚŝǀŽ ğ ƋƵĞůůŽ Ěŝ ĐŽŝŶǀŽůŐĞƌĞ ƐĞŵƉƌĞ Ɖŝƶ ŝŶ ƋƵĞƐƚĞ ŵĂŶŝĨĞƐƚĂǌŝŽŶŝ ƐƚŽƌŝĐŚĞ ŝů ƚĞƐƐƵƚŽ
ƉƌŽĚƵƚƚŝǀŽ͕ ĚĂŶĚŽ ůŽƌŽ ůĂ ƉŽƐƐŝďŝůŝƚă Ěŝ ĞƐƐĞƌŶĞ ƉĂƌƚĞ͕ Ěŝ ĞƐƐĞƌĞ ŵĂŐŐŝŽƌŵĞŶƚĞ ŝŶĐůƵƐŝ ĞƐƐĞŶĚŽ ƉƌŽƉƌŝŽ ůŽƌŽ ŝ
ƉŽƌƚĂƚŽƌŝ ĚĞůůĂ ƚƌĂĚŝǌŝŽŶĞ ĐƵůŝŶĂƌŝĂ ůŽĐĂůĞ͘ /ŶŽůƚƌĞ͕ ů
Ă ĐŽŶĐŽŵŝƚĂŶǌĂ ĚĞůůĂ ƐƚŽƌŝĐĂ ŵĂŶŝĨĞƐƚĂǌŝŽŶĞ ĐŽŶ >Ă
&ŝƵŵĂ
ĞǀŝĚĞŶǌŝĂ ůĂ ǀŽůŽŶƚă ĚĞůů͛ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƉƌŽƐĞŐƵŝƌĞ ŝů ƉƌŽĐĞƐƐŽ Ěŝ ǀĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƋƵĞůůĂ
ƚƌĂĚŝǌŝŽŶĞ ĚĞů ŶŽƐƚƌŽ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͕ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚĂ ĚĂ ŵĂƚĞƌŝĂůŝ Ěŝ ŝŶĚŝƐĐƵƚŝďŝůĞ ƉƌĞŐŝŽ ĐŽŵĞ ŵĂƌŝŽŶĞƚƚĞ͕
ďƵƌĂƚƚŝŶŝ͕ ĨŽŶĚĂůŝ Ğ ĐŽƉŝŽŶŝ ĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝ ŶĞůůĞ ĐŽůůĞǌŝŽŶŝ ĚĞů ŶŽƐƚƌŽ DƵƐĞŽ͘͟
WĞƌ ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ͗
h&&//K DE/&^d/KE/ KDhE / ^E EddK WK
d͘ Ϭϯϳϲ ϲϮϯϬϮϳ
ƵĨĨŝĐŝŽ͘ŵĂŶŝĨĞƐƚĂǌŝŽŶŝΛĐŽŵƵŶĞ͘ƐĂŶͲďĞŶĞĚĞƚƚŽͲƉŽ͘ŵŶ͘ŝƚ
'ůŝ ƐƉĞƚƚĂĐŽůŝ ĚĞ > &/hD ϮϬϮϭ
^dK Ϯ KddKZ
ŽƌĞ ϭϴ͘ϬϬ ƉƌĞƐƐŽ ^ĂůĂ WŽůŝǀĂůĞŶƚĞ
ΗW'Z Ͳ ƉĞƌ ŐƌĂǌŝĂ ƌŝĐĞǀƵƚĂΗ
ĐŽŶ 'ŝŽƌŐŝŽ 'ĂďƌŝĞůůŝ Ğ dĞĂƚƌŽ DĂŐƌŽ
/ů ďƵƌĂƚƚŝŶŽͲƉƌŽƚĂŐŽŶŝƐƚĂ ğ ^ĂŶĚƌŽŶĞ͕ ŵĂƐĐŚĞƌĂ ƚƌĂĚŝǌŝŽŶĂůĞ ĚĞůůĂ ďĂƐƐĂ ƉĂĚĂŶĂ͕ ĐŚĞ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂ ŝů
ĐŽŶƚĂĚŝŶŽ ĚĞů ƉĂƐƐĂƚŽ͕ ƌŽǌǌŽ͕ ŵĂ ĨƵƌďŽ Ğ ƐĐĂůƚƌŽ͕ ƉŽƌƚĂǀŽĐĞ ĚĞů ƉŽƉŽůŽ Ɖŝƶ ƵŵŝůĞ Ğ ŵĂůƚƌĂƚƚĂƚŽ͘ EĞůůŽ
ƐƉĞƚƚĂĐŽůŽ Ɛŝ ĂǀǀĞŶƚƵƌĞƌă ŝŶ ƵŶ ƉĞůůĞŐƌŝŶĂŐŐŝŽ ŝŶĞĚŝƚŽ ǀĞƌƐŽ ŝů ^ĂŶƚƵĂƌŝŽ Ěŝ 'ƌĂǌŝĞ Ěŝ ƵƌƚĂƚŽŶĞ͘
ĐĐŽŵƉĂŐŶĂƚŽ ĚĂůů͛ĂŵŝĐŽ &ĂŐŝŽůŝŶŽ ƐĂƌă ƵŶ ǀŝĂŐŐŝŽ ƉŝĞŶŽ Ěŝ ĞƌƌŽƌŝ͕ ŝŶĐŽŶƚƌŝ͕ ŽƐƚĂĐŽůŝ Ğ ƐŽƌƉƌĞƐĞ͘ dƵƚƚŽ ƉĞƌ
ĐŚŝĞĚĞƌĞ ĂůůĂ ĞĂƚĂ sĞƌŐŝŶĞ ůĂ ŐƌĂǌŝĂ Ěŝ ͞ĚŝǀĞŶƚĂƌĞ ŝŶƚĞůůŝŐĞŶƚĞ͕͟ ĐŽƐŞ ĐŽŵĞ ůĂ ŵŽŐůŝĞ WƵůŽŶŝĂ ƐƉĞƌĂ͙
ŽǀǀŝĂŵĞŶƚĞ ŝŶǀĂŶŽ͊
KDE/ ϯ KddKZ
ŽƌĞ ϭϬ͘ϬϬ ƉŝĂǌǌĂ DĂƚŝůĚĞ Ěŝ ĂŶŽƐƐĂ
͞'ůŝ ƐƚƌĂŶŝ ĐĂƐŝ ĚĞů ĚŽƚƚŽƌ ĂůĂŶǌŽŶĞ ŽǀǀĞƌŽ ŝŶĚŽǀŝŶĂ ĐŚŝ ǀŝĞŶĞ ƉĞƌ ĐĞŶĂ͍͟
ĐŽŶ ZŝĐĐĂƌĚŽ ĂŶĞƐƚƌĂƌŝ Ěŝ
ĂŶƵďƌŝŽ DĂƌŝŽŶĞƚƚĞƐ
^ƉĞƚƚĂĐŽůŽ Ěŝ ďƵƌĂƚƚŝŶŝ ŽŶ ^ŐĂŶĂƉŝŶŽ ǀŝĐĞ ƐŽƐƚŝƚƵƚŽ ĂƐƐŝƐƚĞŶƚĞ Ğ ŝů ƚĞŶĞŶƚĞ WŝĐĐŝŽŶĞ ƋƵĂƐŝ ŝŶƐĂĐĐĂƚŽ
^ƉĞƚƚĂĐŽůŽ ǀŝŶĐŝƚŽƌĞ ĚĞů WƌĞŵŝŽ KƚĞůůŽ ^Ăƌǌŝ ϮϬϭϭ Ă ͞/ dĞĂƚƌŝ Ğů DŽŶĚŽ͟ Ͳ &ĞƐƚŝǀĂů /ŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůĞ ĚĞů dĞĂƚƌŽ
ƉĞƌ ZĂŐĂǌǌŝ Ěŝ WŽƌƚŽ ^ĂŶƚ͛ůƉŝĚŝŽ ;&DͿ͘ >Ž ƐƉĞƚƚĂĐŽůŽ͕ ŶĞůů͛ŽƌŵĂ ĚĞůůĂ ƚƌĂĚŝǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ďƵƌĂƚƚŝŶŝ ĞŵŝůŝĂŶŝ͕
ĐĂƌĂƚƚĞƌŝǌǌĂƚŝ ĚĂ ƚĞƐƚĞ Ěŝ ůĞŐŶŽ ĨŝŶĞŵĞŶƚĞ ƐĐŽůƉŝƚĞ Ğ ƚƌƵĐĐŚŝ ƐĐĞŶŝĐŝ ƐƚƵƉĞĨĂĐĞŶƚŝ͕ ğ ƵŶĂ ĚŝǀĞƌƚĞŶƚĞ ĨĂƌƐĂ ĐŚĞ
ŐŝŽĐĂ ĐŽŶ Őůŝ ƐƚĞƌĞŽƚŝƉŝ ůĞƚƚĞƌĂƌŝ Ğ ĐŝŶĞŵĂƚŽŐƌĂĨŝĐŝ ĚĞŝ ƚŚƌŝůůĞƌ Ěŝ ŝŶǀĞƐƚŝŐĂǌŝŽŶĞ ĐŝƚĂŶĚŽ ŝ ŐƌĂŶĚŝ ĂƵƚŽƌŝ Ěŝ ŐŝĂůůŝ
ĐŽŵĞ,ŝƚĐŚĐŽĐŬ͕,ĂŵŵĞƚ͕ ͘͘ WŽĞ͕ ŽŶĂŶ ŽǇůĞ͕ ŚĂŶĚůĞƌ͘
dZD͗ ĚŽŶŶĞ Ăů ƌŝƚŽƌŶŽ ĚĂů ŵĞƌĐĂƚŽ ĐŚĞ ƐĐŽŵƉĂŝŽŶŽ ŶĞů ŶƵůůĂ͕ ƵŶ ƐƵůĨƵƌĞŽ ŵĂĐĞůůĂŝŽ ĐŚĞ ǀĞŶĚĞ ƐĂůĐŝĐĐĞ Ěŝ
ĚƵďďŝĂ ŶĂƚƵƌĂ͘  ĚŽǀ͛ğ ĨŝŶŝƚŽ ƉĞƌ ŐŝƵŶƚĂ ŝů ƌĂƌŝƐƐŝŵŽ ƉĂƉƉĂŐĂůůŽ DĂůƚĞƐĞ ĚĞůůĂ &ŝůŝƉƉĂ͍ YƵĞƐƚŝ Ğ Ăůƚƌŝ
ŝŶƋƵŝĞƚĂŶƚŝ ŝŶƚĞƌƌŽŐĂƚŝǀŝ ĚĂƌĂŶŶŽ ŶŽŶ ƉŽĐŽ ĨŝůŽ ĚĂ ƚŽƌĐĞƌĞ Ăů ŶŽƐƚƌŽ ĚŝŶĂŵŝĐŽ ĚƵŽ͕ ŝů ĨĂŵŽƐŝƐƐŝŵŽ Ğ ŝŶĨĂůůŝďŝůĞ
ŝŶǀĞƐƚŝŐĂƚŽƌĞ ĂůĂŶǌŽŶĞ Ğ ŝů ƐƵŽ ƐĐŽŵďŝŶĂƚŽ ĂƐƐŝƐƚĞŶƚĞ ^ŐĂŶĂƉŝŶŽ͘ ŽŶ ůĂǌǌŝ ƌŝĚŝĐŽůŝƐƐŝŵŝ Ğ ƐŽŶŽƌĞ ďĂƐƚŽŶĂƚĞ
ŝ ĚƵĞ ƚĞŶƚĞƌĂŶŶŽ Ěŝ ƐďƌŽŐůŝĂƌĞ ů͛ŝŶŐĂƌďƵŐůŝĂƚĂ ŵĂƚĂƐƐĂ Ěŝ ƋƵĞƐƚŽ ĞŶŶĞƐŝŵŽ ĐĂƐŽ͘
ŽƌĞ ϭϱ͘ϬϬ ƉŝĂǌǌĂ DĂƚŝůĚĞ Ěŝ ĂŶŽƐƐĂ
͞sĂƌŝĞƚă WZ^d/'͟
ůŽ ƐƉĞƚƚĂĐŽůŽ ŝŶ ĐĂƌŶĞ Ğ ůĞŐŶŽ͊ DĂƌŝŽŶĞƚƚĞ Ă ĨŝůŽ Ğ ĐůŽǁŶĞƌŝĞ
ĐŽŶ &ƌĂŶĐĞƐĐĂ ŽĐĐĂƌĂƚŽ
Dŝƚǌŝ͕ ƵŶ ĞůĞŐĂŶƚĞ ĐůŽǁŶ ĨĞůůŝŶŝĂŶŽ͕ ǀŝ ƉŽƌƚĞƌă ŶĞů ƐƵŽ ŵŽŶĚŽ Ěŝ ĨĂŶƚĂƐŝĞ ƌĞƚƌž͕ ŵĂŶŝĞ ƐƵƌƌĞĂůŝ Ğ ƐŽŐŶŝ ƌĞĂůŝ͘
ĐĐĂŶƚŽ Ă ůĞŝ͕ ŝ ƐƵŽŝ ƐŽĐŝ Ěŝ ůĞŐŶŽ͗ ŵĂƌŝŽŶĞƚƚĞ ĚĂůů͛ĂƉƉĂƌĞŶǌĂ ŝŶŶŽĐĞŶƚĞ͕ ŵĂ͙ ĐŚŝ ŵĂŶŝƉŽůĞƌă ĐŚŝ͍ Śŝ ƐĂƌă ŝů
ǀĞƌŽ ƉƌŽƚĂŐŽŶŝƐƚĂ Ěŝ ƋƵĞƐƚŽ ƐƉĞƚƚĂĐŽůŽ͍ hŶ ŽŵĂŐŐŝŽ Ăů ŵŽŶĚŽ ĚĞů ĂĨĠ ŚĂŶƚĂŶƚ͖ ƋƵĂŶĚŽ ůĞ ƉĞƌƐŽŶĞ
ĐĞƌĐĂǀĂŶŽ ů͛ŝŶĐĂŶƚŽ Ğ ŐƵƐƚĂǀĂŶŽ ůĂ ĚŽůĐĞǌǌĂ ĐŚĞ ů͛ƌƚĞ sĂƌŝĂ ƐĂƉĞǀĂ ĚŽŶĂƌĞ͕ ƉĞƌĐŚĠ Ɛŝ ƐĂ͗
͞ůĂ ǀŝƚĂ ğ ĂŵĂƌĂ
ƋƵĂŶĚŽ ŝŶ ĨŽŶĚŽ ŶŽŶ Đ͛ğ ǌƵĐĐŚĞƌŽ͘͟
ŽƌĞ ϭϴ͘ϯϬ ƉŝĂǌǌĂ DĂƚŝůĚĞ Ěŝ ĂŶŽƐƐĂ
͞WhͲW/ Ě͛ĂŵŽƌĞ͟
ĐŽŶ 'ŝĂŶůƵĐĂ WĂůŵĂ Ěŝ ůů͛ŝŶĐŝƌĐŽ ʹ ŵĂƌŝŽŶĞƚƚĞ Ğ ďƵƌĂƚƚŝŶŝ
^ƚŽƌŝĞ Ěŝ ĂŵŽƌŝ ƚƌĂŐŝĐŽŵŝĐŝ ŝŶ ƚŽŶŝ ƉĂƐƚĞůůŽ͕ ƌĂĐĐŽŶƚĂƚĞ ĐŽŶ ůΖŝŶŶŽĐĞŶǌĂ Ğ ůĂ ůĞŐŐĞƌĞǌǌĂ ƉƌŽƉƌŝĂ ĚĞŐůŝ ŽŐŐĞƚƚŝ
ŝŶĂŶŝŵĂƚŝ͘ DĂƌŝŽŶĞƚƚĞ͕ ďƵƌĂƚƚŝŶŝ Ğ ƉƵƉĂǌǌŝ Ɛŝ ĂǀǀĞŶƚƵƌĂŶŽ ŝŶ ƋƵĂĚƌŝ ƐƵƌƌĞĂůŝ͕ ĚŝǀĞƌƚĞŶƚŝ͕ ŐƌŽƚƚĞƐĐŚŝ Ğ͕ Ă ƚƌĂƚƚŝ͕
ƉŽĞƚŝĐŝ͘͘͘ ƚƌĂ ĨŝŽƌŝƚƵƌĞ Ğ ŵĞƚĂŵŽƌĨŽƐŝ ǀĞƌƐŽ ůĂ ĐŽŶƐĂƉĞǀŽůĞǌǌĂ ĐŚĞ ŶƵůůĂ Ɛŝ ĐƌĞĂ͕ ŶƵůůĂ Ɛŝ ĚŝƐƚƌƵŐŐĞ͕ ŵĂ ƚƵƚƚŽ Ɛŝ
ƚƌĂƐĨŽƌŵĂ͘ ŽƐĂ ƉŽƐƐŝĂŵŽ ĨĂƌĞ͍ /ů ƐĞŐƌĞƚŽ͕ ĨŽƌƐĞ͕ ğ ŶŽŶ ƌŝŶĐŽƌƌĞƌĞ ůĞ ĨĂƌĨĂůůĞ͕ ŵĂ ĐƵƌĂƌĞ ŝů ŐŝĂƌĚŝŶŽ ƉĞƌĐŚĠ
ůŽƌŽ ǀĞŶŐĂŶŽ ĚĂ ŶŽŝ͘
'ůŝ ĂƌƚŝƐƚŝ
'ŝŽƌŐŝŽ 'ĂďƌŝĞůůŝ
'ŝŽƌŐŝŽ 'ĂďƌŝĞůůŝ ŚĂ ƵŶĂ ǀĂƐƚĂ ĞƐƉĞƌŝĞŶǌĂ ŶĞůůĞ ǀĂƌŝĞ ƚĞĐŶŝĐŚĞ Ěŝ ĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞ͕ ŝĚĞĂǌŝŽŶĞ Ğ ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ
ƐƉĞƚƚĂĐŽůŝ Ěŝ ƚĞĂƚƌŽ Ěŝ &ŝŐƵƌĂ͘ dƌĂ ůĞ ƐƵĞ ƉƌŽĚƵǌŝŽŶŝ ǀŝ ƐŽŶŽ ƐƉĞƚƚĂĐŽůŝ Ěŝ ŵĂƌŝŽŶĞƚƚĞ͕ ďƵƌĂƚƚŝŶŝ͕ ŽŵďƌĞ Ěŝ
ŶĂƌƌĂǌŝŽŶĞ Ğ Ěŝ ƚĞĐŶŝĐŚĞ ŵŝƐƚĞ͕ ƌŝǀŽůƚŝ ĂĚ ĂĚƵůƚŝ Ğ ďĂŵďŝŶŝ͘ EĞů ƐĞƚƚĞŵďƌĞ ϮϬϭϱ͕ ŐƌĂǌŝĞ ĂůůĂ ĐŽůůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞ
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