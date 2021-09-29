(AGENPARL) – mer 29 settembre 2021 &#x0012;KDhE/&#x0012;&#x0004;dK ^d&#x0004;DW&#x0004;
^&#x0004;E &#x0011;&#x001C;E&#x001C;&#x0018;&#x001C;ddK WK͕ /> Ϯ &#x001C; ϯ KddK&#x0011;Z&#x001C; dKZE&#x0004;
>&#x0004; ϱϬΣ ^&#x0004;'Z&#x0004; &#x0018;&#x0004;> E&#x001C;&#x0018;&#x0004;Z͕ ŝŶƐŝĞŵĞ Ă >&#x0004; &/hD&#x0004;
^ĂďĂƚŽ Ϯ Ğ ĚŽŵĞŶŝĐĂ ϯ ŽƚƚŽďƌĞ ƚŽƌŶĂ Ă ^ĂŶ &#x0011;ĞŶĞĚĞƚƚŽ WŽ ůĂ ƚƌĂĚŝǌŝŽŶĂůĞ ^ĂŐƌĂ ĚĂů
EĞĚĂƌ͕ ƋƵĞƐƚ͛ĂŶŶŽ ŐŝƵŶƚĂ ĂůůĂ ƐƵĂ ϱϬΔ ĞĚŝǌŝŽŶĞ͘ >Ă ŵĂŶŝĨĞƐƚĂǌŝŽŶĞ ğ ŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚĂ ŝŶ
ĐŽŶĐŽŵŝƚĂŶǌĂ ĐŽŶ >&#x0004; &/hD&#x0004; ʹ &ĞƐƚŝǀĂů Ěŝ ƚĞĂƚƌŽ Ěŝ ĨŝŐƵƌĂ͘
^ĂŶ &#x0011;ĞŶĞĚĞƚƚŽ WŽ͕ Ϯϱ ƐĞƚƚĞŵďƌĞ ϮϬϮϭ͘

^ĂŐƌĂ ĚĂů EĞĚĂƌ
͕ ŝů ĐŽŶƐƵĞƚŽ ĂƉƉƵŶƚĂŵĞŶƚŽ ĐŚĞ ĚĂ ŵĞǌǌŽ ƐĞĐŽůŽ
ǀŝĞŶĞ ƉƌŽŐƌĂŵŵĂƚŽ ƉĞƌ ƉƌŽƉŽƌƌĞ ůĂ ĐŽŶŽƐĐĞŶǌĂ ĚĞůůĂ ďƵŽŶĂ ĐƵĐŝŶĂ ƉŽůŝƌŽŶŝĂŶĂ͕ ĚĞůůĂ ƐƚŽƌŝĂ͕ ĚĞů ĨŽůĐůŽƌĞ͕
ĚĞůůĞ ƚƌĂĚŝǌŝŽŶŝ Ğ ĚĞů ŐƌĂŶĚĞ ƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ ĂƌƚŝƐƚŝĐŽ Ěŝ ^ĂŶ &#x0011;ĞŶĞĚĞƚƚŽ WŽ͕ Ɛŝ ƵŶŝƐĐĞ Ă
>Ă &ŝƵŵĂ
ʹ &ĞƐƚŝǀĂů Ěŝ
ƚĞĂƚƌŽ Ěŝ ĨŝŐƵƌĂ
ŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŽ ĚĂ WĂŶƚĂĐŽŶ ŝŶ ĐŽůůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞ ĐŽŶ ŝů DƵƐĞŽ &#x0012;ŝǀŝĐŽ WŽůŝƌŽŶŝĂŶŽ ĐŽŽƌĚŝŶĂƚŽ ĚĂů
ĚŽƚƚ͘ ZĞďĞĐĐŚŝ DĂƚƚĞŽ Ğ ĐŽŶ ůĂ ĚŝƌĞǌŝŽŶĞ ĂƌƚŝƐƚŝĐĂ ĚĞů ŵĂĞƐƚƌŽ ďƵƌĂƚƚŝŶĂŝŽ 'ŝŽƌŐŝŽ 'ĂďƌŝĞůůŝ͘ /ů &ĞƐƚŝǀĂů
ƉŽƌƚĞƌă ůĞ ǀŝĞ Ğ ůĞ ƉŝĂǌǌĂ ĚĞů ďŽƌŐŽ ŵĂŶƚŽǀĂŶŽ ĂĚ ĂŶŝŵĂƌƐŝ ĐŽŶ
ƐƉĞƚƚĂĐŽůŝ Ěŝ ďƵƌĂƚƚŝŶŝ͕ ƉƵƉĂǌǌŝ Ğ
ŵĂƌŝŽŶĞƚƚĞ
͗ ƋƵĞƐƚŝ ƐŽŶŽ ƵŶĂ ƉĂƌƚĞ ĨŽŶĚĂŵĞŶƚĂůĞ ĚĞů ƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ ĐŚĞ ğ ƐƚĂƚŽ ƌĂĐĐŽůƚŽ ŶĞŐůŝ ĂŶŶŝ ĚĂů DƵƐĞŽ Ğ
ĐŚĞ͕ ŝŶƐŝĞŵĞ ĂŐůŝ ŽŐŐĞƚƚŝ ĚĞůůĂ Đŝǀŝůƚă ĐŽŶƚĂĚŝŶĂ Ğ ĂŐůŝ ƐƉĂǌŝ ĚĞů ĐŽŵƉůĞƐƐŽ ŵŽŶĂƐƚŝĐŽ Ěŝ WŽůŝƌŽŶĞ͕
ƚĞƐƚŝŵŽŶŝĂŶŽ ůĂ ŵŝůůĞŶĂƌŝĂ ƐƚŽƌŝĂ ĐŚĞ ĚĂŝ ŵŽŶĂĐŝ ďĞŶĞĚĞƚƚŝŶŝ ĂƌƌŝǀĂ ĂůůĞ ŵŝƌĂďŽůĂŶƚŝ ĂǀǀĞŶƚƵƌĞ Ěŝ ^ĂŶĚƌŽŶĞ Ğ
WƵůŽŶŝĂ͘
&#x0004;Ě ĂƉƌŝƌĞ ůĂ ĚƵĞ ŐŝŽƌŶŝ Ěŝ ĞǀĞŶƚŝ͕ ĂůůĞ ŽƌĞ ϭϴ͘ϬϬ Ěŝ
ƐĂďĂƚŽ Ϯ ŽƚƚŽďƌĞ
͕ ůŽ ƐƉĞƚƚĂĐŽůŽ
WZ' ʹ WĞƌ 'ƌĂǌŝĂ ZŝĐĞǀƵƚĂ
ĐŽŶ 'ŝŽƌŐŝŽ 'ĂďƌŝĞůůŝ Ğ dĞĂƚƌŽ DĂŐƌŽ͕ ƉƌĞƐƐŽ ůĂ ƐĂůĂ WŽůŝǀĂůĞŶƚĞ Ěŝ ǀŝĂ DŽŶƚĂůĞ͘ >Ă ƐĞƌĂ͕ ĂůůĞ Ϯϭ͘ϬϬ͕ ğ ŝŶ
ƉƌŽŐƌĂŵŵĂ ƵŶĂ
ǀŝƐŝƚĂ ŐƵŝĚĂƚĂ ĂŶŝŵĂƚĂ
Ăů DƵƐĞŽ &#x0012;ŝǀŝĐŽ ĐŽŶ ƉƌĞŶŽƚĂǌŝŽŶĞ ŽďďůŝŐĂƚŽƌŝĂ͕ ƉĞƌ ŐƌĂŶĚŝ Ğ ƉŝĐĐŝŶŝ͘
>͛ŝŶƚĞƌĂ ŐŝŽƌŶĂƚĂ Ěŝ
ĚŽŵĞŶŝĐĂ ϯ ŽƚƚŽďƌĞ
ǀĞĚƌă ůĞ ǀŝĞ Ğ ůĞ ƉŝĂǌǌĞ ĚĞů ĐĞŶƚƌŽ ĂŶŝŵĂƌƐŝ ĐŽŶ ŝů
DĞƌĐĂƚŝŶŽ
&#x0004;ŵĂƌĐŽƌĚ
͕ Ă ĐƵƌĂ ĚĞůů͛ĂƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶĞ
͞/ů ^ŽŐŶŽ Ěŝ sĂƐĐŽ͕͟ Ğ ůĞ ďĂŶĐĂƌĞůůĞ Ěŝ
ĐŽŵŵĞƌĐŝĂŶƚŝ͕ ƉƌŽĚƵƚƚŽƌŝ͕
ŚŽďďŝƐƚŝ Ğ ĂƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶŝ
͕ ŵĞŶƚƌĞ ƵŶŽ ƐƉĂǌŝŽ ƐĂƌă ĚĞĚŝĐĂƚŽ ĂŐůŝ
ĂƌƚŝƐƚŝ ĂƌƚŝŐŝĂŶŝ
͕ ĂůůĂ ůŽƌŽ ĐƌĞĂƚŝǀŝƚă Ğ
ŵĂŶƵĂůŝƚă͘
&#x0004;ůůĞ ŽƌĞ ϵ ů͛ĂƉƉƵŶƚĂŵĞŶƚŽ ğ ƐƵů ƐĂŐƌĂƚŽ ĚĞůůĂ ĐŚŝĞƐĂ ƉĞƌ ͞
>ΖĂƵƚƵŶŶŽ ƐƵů ƐĂŐƌĂƚŽ Ͳ &#x0012;ŽŶĐŽƌƐŽ &#x0011;ĂďǇ
DĂĚŽŶŶĂƌŝ ĂůůΖŽƉĞƌĂ
͟ ƉĞƌ ďĂŵďŝŶŝ ĚĂŝ ϲ ĂŐůŝ ϭϭ ĂŶŶŝ͕ ĐŽŶ ůĂ ĐŽůůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞů 'ƌƵƉƉŽ ^ĐŽƵƚ ^ĂŶ &#x0011;ĞŶĞĚĞƚƚŽ
WŽ ϭ͘ ^ŝ ƉƌŽƐĞŐƵĞ ƉŽŝ ŝŶ ƉŝĂǌǌĂ d͘ &ŽůĞŶŐŽ ĐŽŶ ͞
'ůŝ ƐƚƌĂŶŝ ĐĂƐŝ ĚĞů ĚŽƚƚŽƌ &#x0011;ĂůĂŶǌŽŶĞ͗ ŝŶĚŽǀŝŶĂ ĐŚĞ ĐΖğ ƉĞƌ
ĐĞŶĂ͍
͕͟ ƐƉĞƚƚĂĐŽůŽ Ěŝ ďƵƌĂƚƚŝŶŝ ĐŽŶ ZŝĐĐĂƌĚŽ &#x0012;ĂŶĞƐƚƌĂƌŝ Ěŝ ĂŶƵďƌŝŽΖƐ ŵĂƌŝŽŶĞƚƚĞƐ Ğ͕ ĂůůĞ ϭϱ͘ϬϬ͕ ͞
sĂƌŝĞƚă
ƉƌĞƐƚŝŐĞ
͕͟ ƐƉĞƚƚĂĐŽůŽ Ěŝ ŵĂƌŝŽŶĞƚƚĞ Ă ĨŝůŽ͕ ĐůŽǁŶĞƌŝĞ Ğ ŵĂŐŝĂ ĐŽŶ &ƌĂŶĐĞƐĐĂ ŽĐĐĂƌĂƚŽ͘ &#x0004;ůůĞ ϭϲ͘ϬϬ Ăǀƌă ůƵŽŐŽ
ůĂ
EĞĚĂƌ &#x0012;ƵƉ
͕ ĐŽƌƐĂ ŶŽŶ ĐŽŶǀĞŶǌŝŽŶĂůĞ Ěŝ ďŝĐŝ ƚƌĂƐĨŽƌŵĂƚĞ ŝŶ ĂŶŝŵĂůŝ ĚĂ ĐŽƌƚŝůĞ ƉĞƌ ďĂŵďŝŶŝ ĚĂŝ ϲ Ăŝ ϭϱ ĂŶŶŝ͕
ƐĞŵƉƌĞ ĐŽŶ ůĂ ĐŽůůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞů 'ƌƵƉƉŽ ^ĐŽƵƚ͘ hŶĂ
ŵĂĐĐŚĞƌŽŶĂƚĂ ŝŶ ƉŝĂǌǌĂ
͕ ŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚĂ ĚĂ &#x0004;Z&#x0012;/ / DĂŐŐŝŽ͕
ğ ŝŶ ƉƌŽŐƌĂŵŵĂ ĂůůĞ ϭϳ͘ϯϬ Ğ ŝŶĨŝŶĞ ƐĂƌă ůĂ ǀŽůƚĂ ĚĞůůĞ ĂƚƚĞƐĞ ƉƌĞŵŝĂǌŝŽŶŝ ĚĞŝ ĐŽŶĐŽƌƐŝ͘ &#x0004; ĐŚŝƵĚĞƌĞ ůĂ
ŵĂŶŝĨĞƐƚĂǌŝŽŶĞ͕ ĂůůĞ ϭϴ͘ϯϬ͕ Η
WhͲW&#x0004;/ ĚΖĂŵŽƌĞ
Η ƐƉĞƚƚĂĐŽůŽ Ěŝ ŵĂƌŝŽŶĞƚƚĞ͕ ďƵƌĂƚƚŝŶŝ Ğ ƉƵƉĂǌǌŝ ĐŽŶ 'ŝĂŶůƵĐĂ
WĂůŵĂ͘
WĞƌ ŐƵƐƚĂƌĞ ŝ
ƉŝĂƚƚŝ ĚĞůůĂ ƚƌĂĚŝǌŝŽŶĞ
͕ ƐĂƌă ƉŽƐƐŝďŝůĞ ƌĞĐĂƌƐŝ ŶĞŝ ƌŝƐƚŽƌĂŶƚŝ ůŽĐĂůŝ ĐŚĞ ƉĞƌ ů͛ŽĐĐĂƐŝŽŶĞ
ƉƌŽƉŽƌƌĂŶŶŽ ŵĞŶƵ ĚĞĚŝĐĂƚŝ͕ ĐŽŶƐƵůƚĂďŝůŝ ĂŶĐŚĞ ƐƵů ƐŝƚŽ ŝŶƚĞƌŶĞƚ ĐŽŵƵŶĂůĞ͘
dĂŶƚŝ Őůŝ
ĞǀĞŶƚŝ ĐŽůůĂƚĞƌĂůŝ͕
ĐŽŵĞ ŝů
ĐŽŶĐŽƌƐŽ
͞/ů ŵŝŽ WĂĞƐĞ ŝŶ ǀŝĂŐŐŝŽ͟
ŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŽ ĚĂůůĂ &#x0011;ŝďůŝŽƚĞĐĂ h͘
&#x0011;ĞůůŝŶƚĂŶŝ͕ ŐƌĂǌŝĞ Ăů ƋƵĂůĞ ůĞ ƐŚŽƉƉĞƌ ĚĞĐŽƌĂƚĞ ĚĂŝ ďĂŵďŝŶŝ ĐŽŶ ůĞ ďĞůůĞǌǌĞ Ěŝ ^ĂŶ &#x0011;ĞŶĞĚĞƚƚŽ WŽ ƐĂƌĂŶŶŽ
ĞƐƉŽƐƚĞ ŶĞůůĞ ǀĞƚƌŝŶĞ ĚĞŝ ĐŽŵŵĞƌĐŝĂŶƚŝ ĚĞů ĐĞŶƚƌŽ ƐƚŽƌŝĐŽ͕ ŵĂ ĂŶĐŚĞ ůĞ ĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ ͞
&ŝŐƵƌĂŶƚŝ ĚĞůů͛&#x0004;ŶŝŵĂ
ƉƌĞƐƐŽ ŝů DƵƐĞŽ &#x0012;ŝǀŝĐŽ WŽůŝƌŽŶŝĂŶŽ Ğ ͞
,ǇĚƌĂ ʹ ^Ƶůů͛ĂĐƋƵĂ
͟ ŶĞůů͛Ğǆ ƌĞĨĞƚƚŽƌŝŽ ŵŽŶĂƐƚŝĐŽ͘ /ŶŽůƚƌĞ ŝů
ĐĂŵƉĂŶŝůĞ
Ěŝ ^ĂŶ &ůŽƌŝĂŶŽ
͕ ƉĞƌ ů͛ŽĐĐĂƐŝŽŶĞ͕ ƐĂƌă ǀŝƐŝƚĂďŝůĞ ŐƌĂƚƵŝƚĂŵĞŶƚĞ ŶĞůůĂ ŐŝŽƌŶĂƚĂ Ěŝ ĚŽŵĞŶŝĐĂ ĚĂůůĞ ϵ͘ϯϬ ĂůůĞ
ϭϯ͘ϬϬ Ğ ĚĂůůĞ ϭϰ͘ϯϬ ĂůůĞ ϭϴ͘ϬϬ͕ ŵĞŶƚƌĞ ŝ
ŵŽŶƵŵĞŶƚŝ
ƐĂƌĂŶŶŽ ĂƉĞƌƚŝ ƐĂďĂƚŽ ϮͬϭϬ ĚĂůůĞ ŽƌĞ ϵ͘ϯϬ ĂůůĞ ϭϮ͘ϯϬ Ğ
ĚĂůůĞ ϭϱ͘ϬϬ ĂůůĞ ϭϴ͘ϬϬ Ğ ĚŽŵĞŶŝĐĂ ϯͬϭϬ ĚĂůůĞ ϵ͘ϯϬ ĂůůĞ ϭϯ͘ϬϬ Ğ ĚĂůůĞ ϭϰ͘ϯϬ ĂůůĞ ϭϴ͘ϬϬ͘
/Ŷ ĐĂƐŽ Ěŝ ŵĂůƚĞŵƉŽ Őůŝ ĞǀĞŶƚŝ Ɛŝ ƐǀŽůŐĞƌĂŶŶŽ ŶĞŝ ůŽĐĂůŝ ĚĞů ĐŽŵƉůĞƐƐŽ ŵŽŶĂƐƚŝĐŽ͘
͞'ƌĂŶĚĞ ƐŽĚĚŝƐĨĂǌŝŽŶĞ ʹ ĂĨĨĞƌŵĂ ŝů ƐŝŶĚĂĐŽ
ZŽďĞƌƚŽ >ĂƐĂŐŶĂ
ʹ ŶĞů ǀĞĚĞƌ ƌĞĂůŝǌǌĂƚĂ ĂŶĐŚĞ ƋƵĞƐƚ͛ĂŶŶŽ ƵŶĂ
ĨŽƌƚĞ ƐŝŶĞƌŐŝĂ ƚƌĂ ƚƵƚƚĞ ůĞ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝ ĐŚĞ ƐŽŶŽ ĞŶƚƌĂƚĞ ŝŶ ŐŝŽĐŽ ŶĞůů͛ŽƌŐĂŶŝǌǌĂƌĞ ůĂ ϱϬΔ ^ĂŐƌĂ ĚĂů EĞĚĂƌ͗
ĐŽŵŵĞƌĐŝĂŶƚŝ͕ Ă
ƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶŝ ůŽĐĂůŝ͕ ƌŝƐƚŽƌĂƚŽƌŝ͕ ƐƉŽŶƐŽƌ͕ ƐĞƌǀŝǌŝ ĐƵůƚƵƌĂůŝ ĚĞů &#x0012;ŽŵƵŶĞ Ğ ƚƵƚƚŝ Őůŝ ƵĨĨŝĐŝ ĐŽŵƵŶĂůŝ͘
/ů ŶŽƐƚƌŽ ŽďŝĞƚƚŝǀŽ ğ ƋƵĞůůŽ Ěŝ ĐŽŝŶǀŽůŐĞƌĞ ƐĞŵƉƌĞ Ɖŝƶ ŝŶ ƋƵĞƐƚĞ ŵĂŶŝĨĞƐƚĂǌŝŽŶŝ ƐƚŽƌŝĐŚĞ ŝů ƚĞƐƐƵƚŽ
ƉƌŽĚƵƚƚŝǀŽ͕ ĚĂŶĚŽ ůŽƌŽ ůĂ ƉŽƐƐŝďŝůŝƚă Ěŝ ĞƐƐĞƌŶĞ ƉĂƌƚĞ͕ Ěŝ ĞƐƐĞƌĞ ŵĂŐŐŝŽƌŵĞŶƚĞ ŝŶĐůƵƐŝ ĞƐƐĞŶĚŽ ƉƌŽƉƌŝŽ ůŽƌŽ ŝ
ƉŽƌƚĂƚŽƌŝ ĚĞůůĂ ƚƌĂĚŝǌŝŽŶĞ ĐƵůŝŶĂƌŝĂ ůŽĐĂůĞ͘ /ŶŽůƚƌĞ͕ ů
Ă ĐŽŶĐŽŵŝƚĂŶǌĂ ĚĞůůĂ ƐƚŽƌŝĐĂ ŵĂŶŝĨĞƐƚĂǌŝŽŶĞ ĐŽŶ >Ă
&ŝƵŵĂ
ĞǀŝĚĞŶǌŝĂ ůĂ ǀŽůŽŶƚă ĚĞůů͛ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƉƌŽƐĞŐƵŝƌĞ ŝů ƉƌŽĐĞƐƐŽ Ěŝ ǀĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƋƵĞůůĂ
ƚƌĂĚŝǌŝŽŶĞ ĚĞů ŶŽƐƚƌŽ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͕ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚĂ ĚĂ ŵĂƚĞƌŝĂůŝ Ěŝ ŝŶĚŝƐĐƵƚŝďŝůĞ ƉƌĞŐŝŽ ĐŽŵĞ ŵĂƌŝŽŶĞƚƚĞ͕
ďƵƌĂƚƚŝŶŝ͕ ĨŽŶĚĂůŝ Ğ ĐŽƉŝŽŶŝ ĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝ ŶĞůůĞ ĐŽůůĞǌŝŽŶŝ ĚĞů ŶŽƐƚƌŽ DƵƐĞŽ͘͟
WĞƌ ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ͗
h&&/&#x0012;/K D&#x0004;E/&&#x001C;^d&#x0004;/KE/ &#x0012;KDhE&#x001C; &#x0018;/ ^&#x0004;E &#x0011;&#x001C;E&#x001C;&#x0018;&#x001C;ddK WK
d͘ Ϭϯϳϲ ϲϮϯϬϮϳ
ƵĨĨŝĐŝŽ͘ŵĂŶŝĨĞƐƚĂǌŝŽŶŝΛĐŽŵƵŶĞ͘ƐĂŶͲďĞŶĞĚĞƚƚŽͲƉŽ͘ŵŶ͘ŝƚ
'ůŝ ƐƉĞƚƚĂĐŽůŝ ĚĞ >&#x0004; &/hD&#x0004; ϮϬϮϭ
^&#x0004;&#x0011;&#x0004;dK Ϯ KddK&#x0011;Z&#x001C;
ŽƌĞ ϭϴ͘ϬϬ ƉƌĞƐƐŽ ^ĂůĂ WŽůŝǀĂůĞŶƚĞ
ΗW'Z Ͳ ƉĞƌ ŐƌĂǌŝĂ ƌŝĐĞǀƵƚĂΗ
ĐŽŶ 'ŝŽƌŐŝŽ 'ĂďƌŝĞůůŝ Ğ dĞĂƚƌŽ DĂŐƌŽ
/ů ďƵƌĂƚƚŝŶŽͲƉƌŽƚĂŐŽŶŝƐƚĂ ğ ^ĂŶĚƌŽŶĞ͕ ŵĂƐĐŚĞƌĂ ƚƌĂĚŝǌŝŽŶĂůĞ ĚĞůůĂ ďĂƐƐĂ ƉĂĚĂŶĂ͕ ĐŚĞ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂ ŝů
ĐŽŶƚĂĚŝŶŽ ĚĞů ƉĂƐƐĂƚŽ͕ ƌŽǌǌŽ͕ ŵĂ ĨƵƌďŽ Ğ ƐĐĂůƚƌŽ͕ ƉŽƌƚĂǀŽĐĞ ĚĞů ƉŽƉŽůŽ Ɖŝƶ ƵŵŝůĞ Ğ ŵĂůƚƌĂƚƚĂƚŽ͘ EĞůůŽ
ƐƉĞƚƚĂĐŽůŽ Ɛŝ ĂǀǀĞŶƚƵƌĞƌă ŝŶ ƵŶ ƉĞůůĞŐƌŝŶĂŐŐŝŽ ŝŶĞĚŝƚŽ ǀĞƌƐŽ ŝů ^ĂŶƚƵĂƌŝŽ Ěŝ 'ƌĂǌŝĞ Ěŝ &#x0012;ƵƌƚĂƚŽŶĞ͘
&#x0004;ĐĐŽŵƉĂŐŶĂƚŽ ĚĂůů͛ĂŵŝĐŽ &ĂŐŝŽůŝŶŽ ƐĂƌă ƵŶ ǀŝĂŐŐŝŽ ƉŝĞŶŽ Ěŝ ĞƌƌŽƌŝ͕ ŝŶĐŽŶƚƌŝ͕ ŽƐƚĂĐŽůŝ Ğ ƐŽƌƉƌĞƐĞ͘ dƵƚƚŽ ƉĞƌ
ĐŚŝĞĚĞƌĞ ĂůůĂ &#x0011;ĞĂƚĂ sĞƌŐŝŶĞ ůĂ ŐƌĂǌŝĂ Ěŝ ͞ĚŝǀĞŶƚĂƌĞ ŝŶƚĞůůŝŐĞŶƚĞ͕͟ ĐŽƐŞ ĐŽŵĞ ůĂ ŵŽŐůŝĞ WƵůŽŶŝĂ ƐƉĞƌĂ͙
ŽǀǀŝĂŵĞŶƚĞ ŝŶǀĂŶŽ͊
&#x0018;KD&#x001C;E/&#x0012;&#x0004; ϯ KddK&#x0011;Z&#x001C;
ŽƌĞ ϭϬ͘ϬϬ ƉŝĂǌǌĂ DĂƚŝůĚĞ Ěŝ &#x0012;ĂŶŽƐƐĂ
͞'ůŝ ƐƚƌĂŶŝ ĐĂƐŝ ĚĞů ĚŽƚƚŽƌ &#x0011;ĂůĂŶǌŽŶĞ ŽǀǀĞƌŽ ŝŶĚŽǀŝŶĂ ĐŚŝ ǀŝĞŶĞ ƉĞƌ ĐĞŶĂ͍͟
ĐŽŶ ZŝĐĐĂƌĚŽ &#x0012;ĂŶĞƐƚƌĂƌŝ Ěŝ
ĂŶƵďƌŝŽ DĂƌŝŽŶĞƚƚĞƐ
^ƉĞƚƚĂĐŽůŽ Ěŝ ďƵƌĂƚƚŝŶŝ &#x0012;ŽŶ ^ŐĂŶĂƉŝŶŽ ǀŝĐĞ ƐŽƐƚŝƚƵƚŽ ĂƐƐŝƐƚĞŶƚĞ Ğ ŝů ƚĞŶĞŶƚĞ WŝĐĐŝŽŶĞ ƋƵĂƐŝ ŝŶƐĂĐĐĂƚŽ
^ƉĞƚƚĂĐŽůŽ ǀŝŶĐŝƚŽƌĞ ĚĞů WƌĞŵŝŽ KƚĞůůŽ ^Ăƌǌŝ ϮϬϭϭ Ă ͞/ dĞĂƚƌŝ &#x0018;Ğů DŽŶĚŽ͟ Ͳ &ĞƐƚŝǀĂů /ŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůĞ ĚĞů dĞĂƚƌŽ
ƉĞƌ ZĂŐĂǌǌŝ Ěŝ WŽƌƚŽ ^ĂŶƚ͛&#x001C;ůƉŝĚŝŽ ;&DͿ͘ >Ž ƐƉĞƚƚĂĐŽůŽ͕ ŶĞůů͛ŽƌŵĂ ĚĞůůĂ ƚƌĂĚŝǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ďƵƌĂƚƚŝŶŝ ĞŵŝůŝĂŶŝ͕
ĐĂƌĂƚƚĞƌŝǌǌĂƚŝ ĚĂ ƚĞƐƚĞ Ěŝ ůĞŐŶŽ ĨŝŶĞŵĞŶƚĞ ƐĐŽůƉŝƚĞ Ğ ƚƌƵĐĐŚŝ ƐĐĞŶŝĐŝ ƐƚƵƉĞĨĂĐĞŶƚŝ͕ ğ ƵŶĂ ĚŝǀĞƌƚĞŶƚĞ ĨĂƌƐĂ ĐŚĞ
ŐŝŽĐĂ ĐŽŶ Őůŝ ƐƚĞƌĞŽƚŝƉŝ ůĞƚƚĞƌĂƌŝ Ğ ĐŝŶĞŵĂƚŽŐƌĂĨŝĐŝ ĚĞŝ ƚŚƌŝůůĞƌ Ěŝ ŝŶǀĞƐƚŝŐĂǌŝŽŶĞ ĐŝƚĂŶĚŽ ŝ ŐƌĂŶĚŝ ĂƵƚŽƌŝ Ěŝ ŐŝĂůůŝ
ĐŽŵĞ,ŝƚĐŚĐŽĐŬ͕,ĂŵŵĞƚ͕ &#x001C;͘&#x0004;͘ WŽĞ͕ &#x0012;ŽŶĂŶ &#x0018;ŽǇůĞ͕ &#x0012;ŚĂŶĚůĞƌ͘
dZ&#x0004;D&#x0004;͗ ĚŽŶŶĞ Ăů ƌŝƚŽƌŶŽ ĚĂů ŵĞƌĐĂƚŽ ĐŚĞ ƐĐŽŵƉĂŝŽŶŽ ŶĞů ŶƵůůĂ͕ ƵŶ ƐƵůĨƵƌĞŽ ŵĂĐĞůůĂŝŽ ĐŚĞ ǀĞŶĚĞ ƐĂůĐŝĐĐĞ Ěŝ
ĚƵďďŝĂ ŶĂƚƵƌĂ͘ &#x001C; ĚŽǀ͛ğ ĨŝŶŝƚŽ ƉĞƌ ŐŝƵŶƚĂ ŝů ƌĂƌŝƐƐŝŵŽ ƉĂƉƉĂŐĂůůŽ DĂůƚĞƐĞ ĚĞůůĂ &ŝůŝƉƉĂ͍ YƵĞƐƚŝ Ğ Ăůƚƌŝ
ŝŶƋƵŝĞƚĂŶƚŝ ŝŶƚĞƌƌŽŐĂƚŝǀŝ ĚĂƌĂŶŶŽ ŶŽŶ ƉŽĐŽ ĨŝůŽ ĚĂ ƚŽƌĐĞƌĞ Ăů ŶŽƐƚƌŽ ĚŝŶĂŵŝĐŽ ĚƵŽ͕ ŝů ĨĂŵŽƐŝƐƐŝŵŽ Ğ ŝŶĨĂůůŝďŝůĞ
ŝŶǀĞƐƚŝŐĂƚŽƌĞ &#x0011;ĂůĂŶǌŽŶĞ Ğ ŝů ƐƵŽ ƐĐŽŵďŝŶĂƚŽ ĂƐƐŝƐƚĞŶƚĞ ^ŐĂŶĂƉŝŶŽ͘ &#x0012;ŽŶ ůĂǌǌŝ ƌŝĚŝĐŽůŝƐƐŝŵŝ Ğ ƐŽŶŽƌĞ ďĂƐƚŽŶĂƚĞ
ŝ ĚƵĞ ƚĞŶƚĞƌĂŶŶŽ Ěŝ ƐďƌŽŐůŝĂƌĞ ů͛ŝŶŐĂƌďƵŐůŝĂƚĂ ŵĂƚĂƐƐĂ Ěŝ ƋƵĞƐƚŽ ĞŶŶĞƐŝŵŽ ĐĂƐŽ͘
ŽƌĞ ϭϱ͘ϬϬ ƉŝĂǌǌĂ DĂƚŝůĚĞ Ěŝ &#x0012;ĂŶŽƐƐĂ
͞sĂƌŝĞƚă WZ&#x001C;^d/'&#x001C;͟
ůŽ ƐƉĞƚƚĂĐŽůŽ ŝŶ ĐĂƌŶĞ Ğ ůĞŐŶŽ͊ DĂƌŝŽŶĞƚƚĞ Ă ĨŝůŽ Ğ ĐůŽǁŶĞƌŝĞ
ĐŽŶ &ƌĂŶĐĞƐĐĂ ŽĐĐĂƌĂƚŽ
Dŝƚǌŝ͕ ƵŶ ĞůĞŐĂŶƚĞ ĐůŽǁŶ ĨĞůůŝŶŝĂŶŽ͕ ǀŝ ƉŽƌƚĞƌă ŶĞů ƐƵŽ ŵŽŶĚŽ Ěŝ ĨĂŶƚĂƐŝĞ ƌĞƚƌž͕ ŵĂŶŝĞ ƐƵƌƌĞĂůŝ Ğ ƐŽŐŶŝ ƌĞĂůŝ͘
&#x0004;ĐĐĂŶƚŽ Ă ůĞŝ͕ ŝ ƐƵŽŝ ƐŽĐŝ Ěŝ ůĞŐŶŽ͗ ŵĂƌŝŽŶĞƚƚĞ ĚĂůů͛ĂƉƉĂƌĞŶǌĂ ŝŶŶŽĐĞŶƚĞ͕ ŵĂ͙ ĐŚŝ ŵĂŶŝƉŽůĞƌă ĐŚŝ͍ &#x0012;Śŝ ƐĂƌă ŝů
ǀĞƌŽ ƉƌŽƚĂŐŽŶŝƐƚĂ Ěŝ ƋƵĞƐƚŽ ƐƉĞƚƚĂĐŽůŽ͍ hŶ ŽŵĂŐŐŝŽ Ăů ŵŽŶĚŽ ĚĞů &#x0012;ĂĨĠ &#x0012;ŚĂŶƚĂŶƚ͖ ƋƵĂŶĚŽ ůĞ ƉĞƌƐŽŶĞ
ĐĞƌĐĂǀĂŶŽ ů͛ŝŶĐĂŶƚŽ Ğ ŐƵƐƚĂǀĂŶŽ ůĂ ĚŽůĐĞǌǌĂ ĐŚĞ ů͛&#x0004;ƌƚĞ sĂƌŝĂ ƐĂƉĞǀĂ ĚŽŶĂƌĞ͕ ƉĞƌĐŚĠ Ɛŝ ƐĂ͗
͞ůĂ ǀŝƚĂ ğ ĂŵĂƌĂ
ƋƵĂŶĚŽ ŝŶ ĨŽŶĚŽ ŶŽŶ Đ͛ğ ǌƵĐĐŚĞƌŽ͘͟
ŽƌĞ ϭϴ͘ϯϬ ƉŝĂǌǌĂ DĂƚŝůĚĞ Ěŝ &#x0012;ĂŶŽƐƐĂ
͞WhͲW&#x0004;/ Ě͛ĂŵŽƌĞ͟
ĐŽŶ 'ŝĂŶůƵĐĂ WĂůŵĂ Ěŝ &#x0004;ůů͛ŝŶĐŝƌĐŽ ʹ ŵĂƌŝŽŶĞƚƚĞ Ğ ďƵƌĂƚƚŝŶŝ
^ƚŽƌŝĞ Ěŝ ĂŵŽƌŝ ƚƌĂŐŝĐŽŵŝĐŝ ŝŶ ƚŽŶŝ ƉĂƐƚĞůůŽ͕ ƌĂĐĐŽŶƚĂƚĞ ĐŽŶ ůΖŝŶŶŽĐĞŶǌĂ Ğ ůĂ ůĞŐŐĞƌĞǌǌĂ ƉƌŽƉƌŝĂ ĚĞŐůŝ ŽŐŐĞƚƚŝ
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