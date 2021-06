(AGENPARL) – sab 05 giugno 2021 TRE APPUNTAMENTI PER LANCIARE L’ESTATE 2021

Jesolo inaugura la stagione estive 2021 con tre iniziative nell’ambito culturale e dell’intrattenimento. In piazza Brescia aprono la mostra “La cultura dell’incontro”, l’esposizione delle sculture di sabbia e si accende con giochi d’acqua la rinnovata fontana.

Piazza Brescia diventa il centro della ripartenza di Jesolo e la sua stagione estiva. Questo spazio, baricentro del litorale jesolano, vede concentrate tre diverse iniziative rivolte ad ospiti e cittadini che aprono l’area pubblica ad una piena fruizione. La mostra “La cultura dell’incontro”, l’esposizione delle sculture di sabbia e la rinnovata fontana posta al centro della piazza inaugurano l’estate di Jesolo.

link a cui scaricare il comunicato stampa e le immagini:

[comunicato in pdf](https://jesolo.us16.list-manage.com/track/click?u=3fd9596f6c24f9809a7fce6ae&id=0c314e8a30&e=f2f5ec61ac)

[comunicato in word](https://jesolo.us16.list-manage.com/track/click?u=3fd9596f6c24f9809a7fce6ae&id=de1d3cf540&e=f2f5ec61ac)

[comunicato Forme d’Acqua](https://jesolo.us16.list-manage.com/track/click?u=3fd9596f6c24f9809a7fce6ae&id=ca2c1baac0&e=f2f5ec61ac)

[comunicato Trend Group](https://jesolo.us16.list-manage.com/track/click?u=3fd9596f6c24f9809a7fce6ae&id=6a91e21ed3&e=f2f5ec61ac)

[foto](https://jesolo.us16.list-manage.com/track/click?u=3fd9596f6c24f9809a7fce6ae&id=17dddb2ad0&e=f2f5ec61ac)

