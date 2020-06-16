martedì, Giugno 16, 2020
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DEPARTMENT OF STATE RELEASES ANNUAL FISCAL TRANSPARENCY REPORT

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MEETING OF THE ADVISORY COMMITTEE ON INTERNATIONAL POSTAL AND DELIVERY SERVICES

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SENATO.IT – DDL S. 1845 – XVIII LEGISLATURA – ASSEGNAZIONE IN SEDE…

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Agenparl

COMUNICATO STAMPA

by Redazione00

(AGENPARL) – mar 16 giugno 2020 BOLOGNA
BOLOGNA, 16 GIUGNO – 100 I CARABINIERI CHE DALLE PRIME ORE DELL’ALBA STANNO ESEGUENDO 9 MISURE CAUTELARI E 12 PERQUISIZIONI TRA LE PROVINCE DI BOLOGNA, FIRENZE, REGGIO CALABRIA, MESSINA E VITERBO PER TRAFFICO DI STUPEFACENTI. AL CENTRO DELLE INDAGINI, SVILUPPATE DAL COMANDO PROVINCIALE DI BOLOGNA E COORDINATE DALLA LOCALE PROCURA DELLA REPUBBLICA, RAMIFICATA ASSOCIAZIONE DI SOGGETTI CALABRESI ATTIVI NELL’IMPORTAZIONE DI RILEVANTI QUANTITATIVI DI DROGA DESTINATI AL MERCATO EMILIANO E TOSCANO.

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