(AGENPARL) – lun 30 agosto 2021 POLIZIA DI STATO

SEZIONE POLIZIA STRADALE RIMINI

COMUNICATO STAMPA

“ INTENSIFICAZIONE DEI SERVIZI DI POLIZIA STRADALE”

Rimini, 30 agosto 2021

Continuano i servizi specifici da parte della Polizia Stradale di Rimini nell’ambito delle

campagne organizzate dal Servizio Polizia Stradale, tese a contrastare i comportamenti

di guida più pericolosi e spesso causa degli incidenti stradali più gravi.

Anche questo fine settimana nel dispositivo predisposto dalla Questura di Rimini la

Sezione Polizia Stradale di Rimini ha messo in campo ulteriori pattuglie, tutte

equipaggiate con le diverse apparecchiature speciali in uso alla Polizia Stradale, ed un

camper adibito ad Ufficio mobile.

Le pattuglie dislocate nelle vicinanze dei luoghi di divertimento della riviera ed in

particolare sul lungomare di Riccione e nei pressi dei principali locali di

intrattenimento, nell’ultimo fine settimana tra sabato e domenica, hanno controllato

140 veicoli con altrettanti conducenti dei quali 20 sono risultati positivi all’alcooltest.

Di questi 9 sono stati deferiti in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria

mentre per gli altri 11 è scattata la sanzione amministrativa.

Un ragazzo della Provincia di Chieti a bordo di una Toyota Yaris non si è fermato all’alt

e dopo un breve inseguimento è stato bloccato, sottoposto al test etilometrico è risultato

avere un tasso di 1,9 g/l. Inoltre gli Agenti hanno accertato che il giorno precedente lo

stesso giovane era stato sanzionato dalle FF.OO. per la medesima condotta circostanza

nella quale gli era già stata ritirata la patente di guida. I poliziotti hanno quindi

sanzionato il giovane anche per la guida con patente ritirata (patente che sarà quindi

revocata dal Prefetto) per velocità eccessiva ed il veicolo sottoposto a fermo

amministrativo per 3 mesi ed affidato al custode acquirente.

Complessivamente sono state 50 le infrazioni contestate di cui 8 per mancato utilizzo

delle cinture di sicurezza e 305 i punti decurtati dalle patenti di guida.

Con il solo obiettivo comune di elevare gli standard di sicurezza stradale, i servizi mirati

della Polizia Stradale, specialità della Polizia di Stato, proseguiranno fino alla fine della

stagione estiva.

