COMUNICATO STAMPA.

(AGENPARL) – mar 25 agosto 2020 MONTRESTA – BOSA: OPERAZIONE ANTIDROGA DEI CARABINIEIRI. Sequestrate

due estese piantagioni di marijuana ed un ingente quantitativo di stupefacente.

Sin dalle prime ore del 24 agosto diversi militari della Compagnia di Macomer, oltre ad unità

cinofile, sono stati impegnati a dare esecuzione a diverse perquisizioni locali ed una ordinanza

emessa dal Tribunale di Oristano su richiesta di quella Procura della Repubblica afferente

l’applicazione di misure cautelari in carcere nei confronti di:

1. MARCHI SIMONE, 24 ENNE, DI GAVOI (NU);

2. CHILLOCCI MICHELE, 24 ENNE, DI FONNI (NU);

3. ADDIS GIOVANNI ANTONIO, 19 ENNE, DI BOSA (OR);

4. PIRAS ANTONIO PIETRO, 39 ENNE, DI BOSA (OR),

ed una con obbligo di dimora nel comune di Gavoi per:

PORCU DANIEL, 24 ENNE DI GAVOI (NU),

per coltivazione, senza autorizzazione, produzione e spaccio di sostanza stupefacente del tipo

marijuana, hashish e cocaina.

In particolare, l’indagine condotta dai Carabinieri della Stazione di Montresta collaborati anche

dai colleghi di Suni, Bosa e Silanus, col supporto del Norm di Macomer- aliquota operativa e

con il coinvolgimento dei Carabinieri del Reparto Squadriglie di Nuoro e dei Cacciatori di

Sardegna, hanno permesso di rinvenire due piantagioni (in due diversi sequestri) per un totale di

oltre 7.000 piante di marijuana e circa 14 kg di infiorescenze di marijuana già pronta per la

vendita. Inoltre, in un’altra circostanza, sempre a carico di un odierno indagato è sono stati

rinvenuti altri 12 kg di marijuana, quasi un kilogrammo di hashish ed oltre 100 grammi di

cocaina. Il rendimento complessivo dello stupefacente avrebbe prodotto sul mercato illegale

circa 6 milioni di euro. I militari della Stazione Montresta il 17 giugno 2020 nel corso di

prolungati appostamenti per la ricerca di piantagioni di marijuana operati in zone impervie di

difficile penetrazione nell’agro del Comune di Bosa, a pochi km da Montresta, “Monte Filighe”,

traevano in arresto FRANCESCONI Giuseppe, 51 enne di Porto Torres e MARCHI Simone,

24enne di Gavoi per la produzione e coltivazione di 2.200 (duemiladuecento) piante e detenzione

di circa 14 kg di infiorescenze di marijuana. Il primo quale custode e coltivatore (dormiva da

diversi giorni in un bivacco) ed il secondo quale “esperto coltivatore” in quanto da tempo

impegnato anche nella produzione della canapa light, c.d. “marijuana legale”.

Dopo l’esame di tutti gli elementi raccolti durante il primo sequestro, la pervicace azione di

contrasto proseguiva con ulteriori e mirati appostamenti sino al rinvenimento in data 26 giugno

2020, in loc. “Monte Crispu”, di ulteriori 5.200 (cinquemiladuecento) piante di marijuana.

Nel corso dell’ultimo sequestro la perquisizione dei luoghi permetteva di rinvenire inoltre due

tende adibite a bivacco, collocate su un rocciaio, con radio e cellulari per il controllo a distanza

da parte dei custodi della piantagione.

Il duro lavoro svolto dagli investigatori con indagini tradizionali, frutto di attività informativa,

sopralluoghi, battute, rastrellamenti, indagini tecniche sui reperti sequestrati, consentiva di

individuare chiari elementi di colpevolezza nei confronti degli odierni soggetti arrestati ed

evidenziati alla Procura della Repubblica di Oristano che ha coordinato le indagini, facendo

confluire elementi di altre recenti attività (vedasi l’arresto del PIRAS Antonio Pietro del 22

maggio 2020), condotte sempre dai Carabinieri della Compagnia di Macomer, per delineare il

chiaro quadro accusatorio nei confronti degli indagati. L’esito dell’operazione è soprattutto il

frutto di un attento, aderente ed articolato controllo del territorio della Compagnia Carabinieri di

Macomer, svolto senza alcuna attività tecnica ma con l’analisi e messa a sistema delle

informazioni e delle attività di P.G. svolte dalle 9 Stazioni Carabinieri che la compongono e, in

particolare, di quelle di Montresta, Silanus, Bosa e Suni per l’operazione in disamina. Dopo le

formalità gli arrestati sono stati tradotti ed associati al carcere di Massama (OR) in attesa

dell’interrogatorio di garanzia da parte del G.i.p.

