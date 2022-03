(AGENPARL) – mer 09 marzo 2022 FOSSACESIA: COMPLETATI I LAVORI DI ILLUMINAZIONE DISPOSTI DALL’ANAS ALL’USCITA DELLA FONDOVALLE SANGRO.LUCI ACCESE DA IERI.

Sono giunti a conclusione i lavori che l’Anas ha assegnato ad un’impresa per l’installazione dell’illuminazione pubblica all’uscita per Fossacesia della strada statale 652 di Fondovalle Sangro.

Da ieri le luci si sono accese sull’uscita dell’importante arteria a scorrimento veloce e la ditta che ha avuto l’appalto dei lavori sta procedendo alle necessarie verifiche.

E’ stata la stessa Azienda a comunicare al Sindaco di Fossacesia, Enrico Di Giuseppantonio, il completamento degli interventi, che dal momento dell’assegnazione, a settembre 2019, hanno subito un ritardo nella loro conclusione, a causa delle restrizioni imposte per fronteggiare la pandemia.

“Ringrazio l’Anas per aver portato a termine un intervento che avevamo sollecitato- da detto il sindaco Enrico Di Giuseppantonio- perché la Fondovalle Sangro è una strada quotidianamente percorsa da migliaia e migliaia di veicoli e di ogni genere e l’uscita di Fossacesia è tra le più frequentate e doveva essere messa in sicurezza. A proposito di sicurezza, ora attendiamo che nell’ambito degli interventi di miglioramento previsti dall’Ana- ha aggiunto Di Giuseppantonio- nell’intersezione tra la Statale Adriatica 16 e la Fondovalle, si realizzi la rotatoria prevista, che non solo renderà più agevole e fluido il collegamento tra la circolazione stradale proveniente dalle aree interne con la SS16, ma anche con il lungomare di Fossacesia Marina. I lavori sospesi per ragioni tecniche riprenderanno nei prossimi giorni ”.

SI INVIA COMUNICATO STAMPA.CORDIALI SALUTI.

Ufficio Segreteria del Sindaco

Enrico Di Giuseppantonio

Città di Fossacesia

Via Marina, 18

66022 – FOSSACESIA (Chieti) – Italy

web-site: [fossacesia.org](http://fossacesia.org/)