QUESTURA DI RIMINI

Rimini, 29 luglio 2021

COMUNICATO STAMPA

35enne con a carico un ordine di carcerazione:

Arrestato dalla Polizia di Stato

Questa notte alle 01.50, durante il normale servizio di controllo e pattugliamento del territorio, una volante della Questa di Rimini ha effettuato una serie di controlli in Viale Vespucci.

Tra i vari accertamenti effettuati, i poliziotti hanno fermato un uomo di 35 anni di origini turche.

Quella che sembrava essere una routinaria attività di controllo si è trasformata in arresto dopo le verifiche eseguite in banca dati “Interpol”, l’uomo è risultato pendente di un provvedimento di cattura.

Il fermato è risultato essere ricercato per un provvedimento di carcerazione confermato in data 08-07-2021 da autorità estere, perché giudicato colpevole del reato di minacce in concorso. Deve scontare una pena di anni 3.

Il soggetto è stato accompagnato in Questura per il fotosegnalamento e successivamente tradotto presso la locale Casa Circondariale.

