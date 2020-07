COMUNICATO STAMPA

(AGENPARL) – gio 23 luglio 2020 *Scuola, 40mila euro dal Miur per l’adattamento degli stabili e la

ripresa a settembre*

Trasformazione delle aule, arredi e nuovi spazi: il progetto per gli

edifici scolastici è stato approvato dalla giunta in vista dell’inizio

dell’anno scolastico.

Il Miur ha stanziato un contributo di 40mila euro per ‘interventi di

adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule

didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da covid-19’.

Il progetto riguarda il complesso di via Savonarola, la scuola primaria

di via King, la scuola primaria di via Bassa e la scuola secondaria di

via Amendola.

*Scuola primaria **e**secondaria di via Savonarola.* I lavori consistono

nella trasformazione della sala mensa in aula didattica e tinteggiatura;

adattamento dell’aula informatica in aula didattica e tinteggiatura;

demolizione di tramezza interna per la realizzazione di nuova aula

didattica al primo piano dotata di una capienza maggiore, sistemazione

della pavimentazione ed impianto elettrico, tinteggiatura e collocazione

diversa della porta di ingresso in aula.

*Scuola primaria di via King. *Trasformazione della sala mensa in due

aule didattiche, realizzazione di parete divisoria in cartongesso

insonorizzata, tinteggiatura totale, sistemazione dell’impianto

elettrico con nuove plafoniere; trasformazione dell’aula informatica

principale in aula didattica e tinteggiatura; trasformazione dell’aula

informatica secondaria (sala riunioni) in palestrina per piccole

attività motorie, realizzazione nuova porta (via di fuga ed ingresso),

tinteggiatura; demolizione di tramezza interna per la realizzazione di

nuova aula didattica di sostegno al posto di due stanze accessorie

(ripostiglio e auletta insegnanti), con sistemazione pavimentazione ed

impianto elettrico con nuove plafoniere e tinteggiatura.

*Scuola primaria **di**via Bassa.* Trasformazione della sala mensa al

piano terra in due aule didattiche, realizzazione di parete divisoria in

cartongesso insonorizzata, tinteggiatura, sistemazione e adeguamento

dell’impianto elettrico; trasformazione dell’aula informatica al primo

piano in aula didattica e tinteggiatura.

*Scuola secondaria via Amendola. *Trasformazione dell’aula informatica

principale in aula didattica e tinteggiatura totale; demolizione di

tramezza interna per la realizzazione di nuova aula didattica al piano

terra con una capienza maggiore e sistemazione pavimentazione,

tinteggiatura, sistemazione ed adeguamento impianto elettrico e

collocazione anche di nuove plafoniere; demolizione di tramezza interna

per la realizzazione di nuova aula didattica al piano primo con capienza

maggiore e sistemazione pavimentazione, tinteggiatura, sistemazione ed

adeguamento impianto elettrico con collocazione di nuove plafoniere;

demolizione di tramezza interna per la realizzazione di nuova aula

didattica musicale al piano terra al posto di due uffici didattici

(trasferiti in via King), con sistemazione pavimentazione,

tinteggiatura, insonorizzazione, sistemazione ed adeguamento impianto

elettrico e collocazione nuove plafoniere; trasformazione della sala

insegnanti in auletta didattica musicale per piccoli strumenti e

tinteggiatura; trasformazione della sala ricevimento in nuova aula

didattica di sostegno.

/(rd)/

—

🔊 Listen to this