COMUNICATO STAMPA

(AGENPARL) – ven 04 settembre 2020 In data 30.07.2020, su Sp 299 all’altezza dello svincolo per la cittadina di Varallo (VC) pattuglia

dipendente del Distaccamento Varallo Sesia, nell’ambito del servizio di vigilanza stradale e nel

corso di un posto di controllo, ha proceduto al controllo di un’autovettura condotta da un uomo

residente in Valsesia e con a bordo una passeggera, una ragazza di circa 30 anni residente in Varallo

che, nel corso del controllo hanno evidenziato insofferenza e agitazione. Dal controllo approfondito

effettuato sui due soggetti emergeva che, la ragazza, era in possesso di gr, 2,1 di sostanza di tipo

Hashish che veniva immediatamente sequestrata e la detentrice segnalata alla Prefettura di Vercelli

quale assuntore di sostanze stupefacenti.

Durante la notte del 31.07.2020 in Vercelli pattuglia del Distaccamento Varallo Sesia ha proceduto

alla denuncia in stato di libertà di un cittadino Albanese, di anni 44 anni, in quanto risultato

condurre la propria autovettura in stato di ebbrezza alcolica con un tasso alcolemico di 0,87 G/L,

allo stesso è stata ritirata la patente di guida dalla quale sono stati decurtati 10 punti.

Durante la notte del 02.08.2020 in Gattinara pattuglia del Distaccamento Varallo Sesia ha proceduto

alla denuncia in stato di libertà di un cittadino Novarese, di anni 64 anni, in quanto risultato

condurre la propria autovettura in stato di ebbrezza alcolica con un tasso alcolemico di 1,77 G/L,

allo stesso è stata ritirata la patente di guida dalla quale sono stati decurtati 10 punti. Nei confronti

del medesimo soggetto, nel mese di settembre 2018, personale del Distaccamento di Varallo, ha

proceduto all’accertamento della medesima violazione.

Personale della locale Squadra di Polizia Giudiziaria e del Distaccamento di Varallo, nel corso di

mirati controlli alle attività commerciali operanti nel settore della rivendita di veicoli usati, officine,

carrozzerie e officine meccaniche, ha proceduto al controllo di nr. 5 esercizi commerciali presenti in

provincia di Vercelli rilevando, a carico di due 3 attività nr. 3 violazioni amministrative al Testo

Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza per mancanze riconducibili ad omissioni in sede di

registrazioni delle operazioni all’interno dei previsti registri di P.S.

