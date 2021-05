(AGENPARL) – mar 25 maggio 2021 POLIZIA DI STATO

QUESTURA DI RIMINI

Rimini, 25 maggio 2021

COMUNICATO STAMPA

Spaccia davanti al bar in pieno pomeriggio: arrestato dalla Polizia.

Ieri pomeriggio, durante il normale servizio di controllo e presidio del territorio, agenti della Questura di Rimini procedevano al controllo di due soggetti siti all’esterno di un bar in via Covignano.

All’atto del controllo uno dei due ragazzi si mostrava estremamente nervoso, tanto da non riuscire a prelevare i documenti da mostrare agli operatori a causa dell’eccessivo tremolio delle mani.

Non appena aperto il marsupio gli operanti hanno avvertito un fortissimo odore di marijuana. A questo punto i due ragazzi, dopo esser stati identificati, consegnavano un involucro contenente sostanza stupefacente, dichiarando di non aver null’altro addosso.

Senza credere a tali parole, gli operanti hanno proceduto a perquisire i due ragazzi.

La perquisizione ha dato esito positivo per entrambi, trovati uno in possesso di molteplici flaconi di psicofarmaci e l’altro con numerose banconote di piccolo taglio.

Nel domicilio di uno dei ragazzi sono stati rinvenuti: un bilancino di precisione, 200gr di sostanza stupefacente, una pistola a salve priva del tappo rosso, 2 coltelli da cucina utilizzati per porzionare la sostanza.

Gli operati hanno sequestrato la sostanza stupefacente e il ragazzo è stato arrestato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti; l’amico in possesso degli psicofarmaci è stato indagato in stato di libertà per detenzione illecita di sostanze psicotrope.

🔊 Listen to this