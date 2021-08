(AGENPARL) – mer 25 agosto 2021 POLIZIA DI STATO

QUESTURA DI RIMINI

Rimini, 25 agosto 2021

COMUNICATO STAMPA

Furti sotto l’ombrellone: arrestati due giovani

dalla Polizia di Stato.

Ieri pomeriggio intorno alle 16.30 personale del Reparto Prevenzione Crimine dell’Emilia-Romagna, aggregato presso la Questura di Rimini, interveniva in questo Viale Nuovo Lungomare, nei pressi di uno stabilimento balneare di Miramare, in quanto era stato segnalato il furto di un borsone.

I richiedenti riferivano di aver visto un uomo e una donna impossessarsi di uno zaino, asportandolo da sotto un ombrellone dello stabilimento, approfittando di un momento di distrazione del proprietario.

Dopo il furto i due ladri si sono dati alla fuga cercando di confondersi tra i bagnanti ma sono stati inseguiti da alcuni passanti che, in costante contatto con la Sala Operativa della Questura, hanno fornito precise indicazioni sulla loro posizione, permettendo agli agenti di rintracciarli nei pressi di una struttura balneare poco distante, con la refurtiva ancora in mano.

Da ulteriori accertamenti sono risultati in possesso di numerose carte di credito, bancomat e documenti di identità appartenenti a diverse persone, tutte provento di furti perpetrati nelle scorse settimane.

I due soggetti, un 20enne e una 34enne di Bergamo, sono stati arrestati con l’accusa di furto aggravato in concorso.

