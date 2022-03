(AGENPARL) – gio 24 marzo 2022 JESOLO ENTRA NELL’ALBO DEI “COMUNI DEL CUORE” DI FONDAZIONE TELETHON

La città è la prima del Veneto ad essere inserita dalla Fondazione nell’elenco degli enti locali che supportano la lotta contro malattie genetiche rare. Attraverso le due iniziative di raccolta fondi messe in campo nel 2021 sono stati raccolti e donati a Fondazione Telethon quasi 3 mila euro

Jesolo è il primo “Comune del cuore” di Fondazione Telethon per il Veneto. La Fondazione ha inserito la città nell’elenco degli enti locali che da anni si schierano, attraverso azioni concrete, al fianco di chi lotta ogni giorno contro una malattia genetica rara. L’ultima di queste azioni concrete è stata possibile grazie alla disponibilità volontaria dei dipendenti comunali e delle loro famiglie che sono riusciti a raccogliere donazioni per 2.862 euro.

