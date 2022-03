(AGENPARL) – mer 23 marzo 2022 EDILIZIA, COMMERCIO E URBANISTICA RIAPRONO AGLI UTENTI SU PRENOTAZIONE

L’amministrazione comunale ha ampliato la gamma di servizi a cui si può tornare ad accedere di persona. Ora, previa prenotazione online, cittadini e professionisti potranno essere ricevuti dagli Uffici Edilizia privata, Edilizia residenziale pubblica, Commercio, Attività produttive e Urbanistica

Si allunga l’elenco degli Uffici che l’amministrazione comunale ha riaperto al pubblico, seppure previo appuntamento. Da oggi il piano delle prenotazioni online consente di riservare un incontro agli Uffici Edilizia privata, Edilizia residenziale pubblica, Commercio, Attività produttive e Urbanistica. Sempre attraverso la piattaforma dedicata, sarà inoltre possibile scaricare i propri documenti in formato digitale.

