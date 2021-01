COMUNICATO STAMPA 23 GENNAIO 2021

(AGENPARL) – sab 23 gennaio 2021 La Polizia di Stato denuncia per ricettazione un cittadino marocchino

Alle 01.30 di questa notte l’attenzione dei poliziotti impiegati nel controllo del territorio, mentre transitavano in Via del Mille, è stata attirata da un individuo che armeggiava con fare sospetto su una bicicletta regolarmente incatenata ad un palo della luce.

Alla vista della volante, l’uomo, un cittadino marocchino di 38 anni ha tentato invano di allontanarsi come se nulla fosse ma, prontamente è stato fermato dai poliziotti; sottoposto alla perquisizione personale ha permesso di rinvenire in suo possesso uno smartphone di ultima generazione del quale non sapeva fornire la provenienza così, è stato immediatamente sequestrato.

Accompagnato in Questura, in seguito agli accertamenti è emerso che il soggetto è già noto alle Forze dell’Ordine per reati predatori nonché risulta essere irregolare sul territoti nazionale e inottemperante al Decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Rimini e dell’ordine del Questore di abbandonare lo Stato.

Il 38enne è stato così denunciato per il reato di ricettazione e per inosservanza del Decreto di espulsione.

Si costituisce alla polizia ma viene sanzionato per inottemperanza alle normative Covid.

Nella decorsa notte intorno alle 02.50, un 26enne veronese ha chiamo la Polizia sul Numero Unico di Emergenza 112 NUE asserendo di trovarsi in via Curiel e di volersi costituire in quanto convinto di avere a suo carico un Ordine di carcerazione per un fatto avvenuto nell’agosto del 2018, quando aveva infranto il vetro di un’autovettura ed era fuggito all’arrivo degli operatori.

Appena la pattuglia è giunta sul posto l’uomo ha riferito ai poliziotti che poco prima aveva discusso con la compagna e che voleva andare in carcere.

Fatti i dovuti accertamenti emergeva che a carico del soggetto non vi erano pendenze, pertanto l’uomo veniva sanzionato amministrativamente per inottemperanza alle limitazioni imposte dall’attuale normativa anti COVID in quanto si trovava fuori dalla propria abitazione, senza giustificato motivo in orario di coprifuoco.