(AGENPARL) – sab 23 aprile 2022 TEDXJESOLO, LA PRIMA EDIZIONE È GIÀ SOLD-OUT

In cinque giorni dall’apertura delle vendite, i biglietti dell’evento sono già andati tutti esauriti

Il primo TEDxJesolo è già un successo. A cinque giorni dall’apertura delle vendite al pubblico dei biglietti, tutti i tagliandi sono già stati esauriti. Un piccolo-grande record per l’evento culturale che si svolgerà il prossimo 14 maggio a Jesolo, che getta così le basi per una seconda edizione no limits in termini di pubblico.

