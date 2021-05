(AGENPARL) – sab 22 maggio 2021 POLIZIA DI STATO

QUESTURA DI RIMINI

Rimini, 22 maggio 2021

COMUNICATI STAMPA

Bevono birra in strada oltre il coprifuoco: 4 multati

Erano le 02.30 circa della notte quando le volanti della Questura di Rimini, durante il servizio di perlustrazione e controllo del territorio, transitando tra le vie del centro storico, hanno notato quattro persone sedute ad un tavolino, intente a sorseggiare birra in Piazzetta San Martino.

Alla domanda rivolta dagli operatori, sul motivo per il quale si trovassero fuori dalla propria abitazione in orario notturno, i ragazzi non fornivano una valida giustificazione sulla loro presenza in Piazza.

Per loro è scattata la sanzione amministrativa per violazione delle norme anti Covid.

Rapinatore condannato un anno fa allogguiva in un hotel di Rimini: arrestato dalla Polizia.

Nell’ambito del servizio di controllo del territorio svolto dalla squadra Volanti sono stati effettuati controlli ai clienti delle strutture ricettive della riviera.

Il soggetto, 35 enne di nazionalità rumena pluripregiudicato, dovrà scontare un totale di 4 anni e 11 mesi di reclusione. È stato accompagnato in Questura e successivamente tradotto nel carcere di Rimini.

🔊 Listen to this