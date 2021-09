(AGENPARL) – mar 21 settembre 2021 RIDUZIONI TARI, IL COMUNE IN AIUTO DELLE IMPRESE

La giunta comunale ha definito i dettagli di un bando che consentirà alle imprese escluse dai fondi nazionali di accedere a un sistema di riduzione della TARI. Accanto alle risorse statali pari a 665 mila euro, l’amministrazione ha stanziato ulteriori 734 mila euro

La giunta comunale ha approvato le linee di indirizzo per la predisposizione di un bando finalizzato alla concessione delle riduzioni TARI per il 2021. Accanto ai fondi nazionali stanziati attraverso il decreto ministeriale del 24 giugno 2021, che assegna al Comune di Jesolo la somma di 665.571,04 euro a questo scopo, l’amministrazione di Jesolo ha allocato ulteriori 734.428,96 euro per un totale complessivo di 1,4 milioni di euro. Domani, mercoledì 22 settembre, si aprono i termini per la presentazione delle domande che si chiuderanno il 2 novembre.

