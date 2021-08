(AGENPARL) – sab 21 agosto 2021 CONTRO ALLA ROVESCIA PER IL LUNGOMARE DELLE STELLE 2021

Jesolo si prepara all’appuntamento con la campionessa Deborah Compagnoni cui verrà intitolato un tratto del lungomare del consorzio Mazzini. Nel corso della cerimonia, prevista nella serata di mercoledì 25 agosto non mancherà l’attenzione alla solidarietà.

A Jesolo è ormai tutto pronto per il 25 agosto, la giornata in cui la città dedicherà alla campionessa Deborah Compagnoni un tratto del lungomare. Il nome della campionessa olimpionica che ha fatto emozionare l’Italia troverà posto sull’arenile del consorzio Mazzini, accanto alle passeggiate intitolate ad Andrea Bocelli e Umberto Veronesi.

