(AGENPARL) – sab 21 agosto 2021 POLIZIA DI STATO

QUESTURA DI RIMINI

Rimini, 21 agosto 2021

COMUNICATO STAMPA

Si abbassa i pantaloni nell’autobus molestando una ragazza: arrestato per violenza sessuale.

Ieri pomeriggio intorno alle 19 è stato segnalato presso la Sala Operativa della Questura un uomo a bordo dell ‘autobus linea 1 1 della Start Romagna, denudato completamente dinnanzi a numerosi passeggeri, tra cui famiglie con bambini.

Inviata immediatamente una volante sul posto i poliziotti hanno raggiunto l’autobus fermo nei pressi di Viale Regina Elena con numerosi passeggeri che indicavano il soggetto in questione ancora a bordo del bus. I poliziotti hanno subito preso contatti con una delle richiedenti, visibilmente scossa, la quale riferiva che poco prima mentre si trovava a bordo dell’autobus insieme ad altre amiche, era stata molestata da un uomo, quasi completamente nudo.

L’uomo, un 43enne di origine nordafricana residente a Carpi, è stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale e condotto presso la Casa Circondariale di Rimini in attesa dell’udienza di convalida.

Stalkerizza la ex compagna per mesi: arrestato per atti persecutori.

Tormentava da mesi l’ex fidanzata, con messaggi telefonate e minacce. Ieri pomeriggio si è presentato sotto casa per l’ennesima volta per incontrarla, nonostante la donna avesse categoricamente rifiutato.La vittima ha raccontato di aver avuto una relazione con I ‘uomo, un 57enne di Rimini, ormai conclusa da tempo. La fine della relazione non è mai stata accettata dall’uomo, che ha continuato insistentemente a contattarla per continuare il rapporto sentimentale.

La donna aveva già denunciato gli atti persecutori posti in essere dall’uomo, ma questo non ha desistito, continuando a minacciarla e molestarla.

Fino a ieri pomeriggio, quando l’uomo si è presentato nuovamente sotto casa. La donna, esasperata, in preda all ‘ansia e alla paura, ha chiamato la Polizia. I poliziotti sono arrivati in pochi minuti, intercettando l’uomo nei pressi dell’abitazione della vittima, a bordo di una bicicletta.

Nelle borse laterali della bici i poliziotti hanno rinvenuto numerose fotocopie formato A4 di fotografie in cui veniva ritratta la vittima in atti sessuali. Insieme alle fotocopie si recuperava anche un rotolo di nastro adesivo, evidenziando la concreta intenzione dell’uomo di distribuire ed affiggere i fogli in suo possesso.

L’uomo è stato arrestato con l’accusa di atti persecutori e accompagnato presso la Casa Circondariale di Rimini.

Rapina dei ragazzi minacciandoli con un coltello nei pressi del lungomare: arrestato giovane

Alle ore 03.00, un equipaggio di Volante, veniva inviato in questo Lungomare Tintori, poiché alla locale Centrale Operativa era giunta la segnalazione di una rapina consumata da parte di un ragazzo, di presunta origine magrebina, armato di coltello. Giunti prontamente sul posto, gli agenti scovavano il giovane, che, alla vista di quest’ultimi gettava l’arnese in strada per poi darsi alla fuga. Prontamente bloccato e raggiunto, il 22enne veniva accompagnato in Questura. Nella circostanza, gli agenti prendevano contatto con i richiedenti, i quali riferivano che poco prima, nei pressi del suddetto lungomare, venivano raggiunti da due giovani che avevano tentato di minacciarli con un grosso coltello, rapinandoli di un portafogli contenete un importo pari a 20 euro, per poi fuggire in compagnia di un complice rimasto ignoto. A seguito di accertamenti, si riscontrava che il giovane, originario del Marocco, aveva a carico numerosi precedenti di polizia, tra i quali reati contro la persona e contro il patrimonio. L’uomo, arrestato con l’accusa di rapina aggrava in concorso, veniva altresì denunciato per porto di armi ed oggetti atti ad offendere, è stato accompagnato presso la locale Casa Circondariale.

