COMUNICATO STAMPA

CASTEL GUELFO (BO)

I Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di Imola (BO) hanno arrestato un quarantasettenne italiano per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. E’ successo ieri pomeriggio, durante un servizio di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 che i militari stavano effettuando a Castel Guelfo (BO). Sottoposto a una perquisizione personale e domiciliare, il quarantasettenne, gravato da precedenti di polizia, è stato trovato in possesso di una settantina di grammi tra cocaina e marijuana e 1.500 euro in contanti nascosti in un appartamento condominiale condiviso con la compagna. La sostanza stupefacente è stata sequestrata e consegnata ai Carabinieri del Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti del Comando Provinciale di Bologna per verificare l’effettiva presenza del principio attivo. Su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, il quarantasettenne è stato trattenuto in camera di sicurezza, in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto, prevista in data odierna, in videoconferenza.





CREVALCORE (BO)

I Carabinieri della Stazione di Crevalcore (BO) hanno denunciato un ventunenne del luogo per vilipendio della repubblica delle istituzioni costituzionali e delle forze armate. E’ successo lunedì pomeriggio, quando i militari, impegnati nei servizi di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno sorpreso quattro giovani sulla ventina che stavano formando un assembramento in paese. Invitati a raggiungere la vicina caserma dei Carabinieri di via Giacomo Matteotti per essere sanzionati in base alle recenti normative e provvedimenti sul Coronavirus, uno dei quattro ragazzi, il ventunenne ha iniziato a urinare sul muro della caserma, sorridendo alle videocamere di sorveglianza che lo stavano riprendendo e ai militari che si stavano avvicinando per farlo smettere.



