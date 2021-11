(AGENPARL) – ven 19 novembre 2021 Tel. 0522/590211

L’economista, attivista e scrittore Giuseppe De Marzo

ospite sabato 20 novembre della biblioteca di Albinea

ALBINEA (19 novembre 2021) – L’economista, attivista e scrittore Giuseppe

De Marzo sarà protagonista del pomeriggio di sabato 20 novembre ad

Albinea.

“Siamo noi la terra. Prospettive per una giustizia sociale e

ambientale” è il titolo dell’evento, organizzato da Comune di Albinea,

Comitato gemellaggi, pace e cooperazione internazionale, Libera e Circolo

Bellarosa, che si svolgerà alle 17 nella sala civica “Adriano Corradini” di

via Morandi 9.

Giuseppe De Marzo è uno storico attivista nel mondo della lotta per le

disuguaglianze sociali. Partito del Genova Social Forum, oggi è

responsabile nazionale per le politiche sociali di Libera – Associazioni

Nomi e Numeri contro le Mafie. Con don Ciotti è stato protagonista della

campagna contro la povertà “Miseria Ladra”, lanciata nel 2013, tale iniziativa si

è evoluta quattro anni fa nella Rete dei Numeri Pari, che mette insieme circa

600 realtà in tutta Italia che si occupano di mutualismo, giustizia sociale e

ambientale e contrasto alle disuguaglianze ed alle mafie.

La conversazione con De Marzo sarà condotta dall’educatore di Libera Emilia-

Romagna Manuel Masini e prenderà spunto da due libri scritti dall’autore:

“Radical Choc” e “Per amore della Terra”.

Introdurranno l’iniziativa l’assessore alla scuola – Pace e Diritti umani, Mirella

Rossi, e la presidente del Comitato Gemellaggi, Stefania Manenti.

“Leggendo De Marzo emerge chiaramente che la giustizia sociale sta a quella

ambientale ed ecologica – afferma l’assessore Rossi – I diritti umani si

garantiscono in maniera concreta soltanto se prima riconosciamo e difendiamo

i diritti della natura e ristabiliamo l’equilibrio della natura intorno a noi. Come

comunità – prosegue l’amministratrice – ci incontriamo per rileggere e

declinare prospettive sostenibili e di transizione ecologica: urgenze di

Marco Barbieri

