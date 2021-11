(AGENPARL) – mar 02 novembre 2021 POLIZIA DI STATO

QUESTURA DI RIMINI

Rimini, 2 novembre 2021

COMUNICATO STAMPA

Sorpreso con marijuana e contanti: 22enne arrestato dalla Polizia di Stato

Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato di Rimini, ha tratto in arresto un 22enne resosi responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare, alle ore 15:30 circa, un equipaggio di Volante, percorrendo una via sita in questo centro storico, notava il giovane, che, alla vista degli agenti accelerava il passo, camminando in direzione opposta.

I poliziotti, insospettiti dall’atteggiamento sfuggente del giovane, lo sottoponevano ad un controllo di polizia. Durante tali fasi, il giovane estraeva spontaneamente dal suo zaino un sacchetto contenente 54,10 gr. di sostanza stupefacente tipo marijuana e una cospicua somma di denaro per un totale di 400 euro. Considerata la circostanza, gli agenti decidevano di sottoporre a perquisizione domiciliare la stanza di una struttura ricettiva sita in zona San Giuliano mare dove lo stesso soggiornava, nella quale venivano rinvenuti 131,44 gr. di sostanza stupefacente tipo marijuana, denaro contante pari a 4040,00 euro, 2 telefoni cellullari, 1 bilancino di precisione e del materiale per il confezionamento.

Il 22enne, accompagnato presso gli Uffici della Questura, veniva tratto in arresto, in attesa del rito per direttissima previsto in mattinata odierna.

🔊 Listen to this