(AGENPARL) – gio 02 dicembre 2021 GRANDI EVENTI, JESOLO OSPITERÀ I MONDIALI GIOVANILI DI KARATE

La World Karate Federation ha scelto Jesolo come sede per il campionato internazionale che si svolgerà nel 2024. La candidatura della città era stata lanciata dall’amministrazione e accolta dalla Federazione italiana Judo Lotta Karate, che l’ha sostenuta formalmente

Jesolo ha vinto. La città è stata scelta dalla World Karate Federation come sede ospitante per il Campionato del mondo giovanile di karate del 2024. La manifestazione si svolgerà nel mese di ottobre, coinvolgerà atleti da 5 Continenti in rappresentanza di oltre 100 Paesi e, secondo le previsioni, porterà in città oltre 6.000 persone.

