(AGENPARL) – mar 19 ottobre 2021 TAGLIO DEL NASTRO PER GLI UFFICI AL PRIMO PIANO DELL’AREA EST

Questa mattina si è svolta la cerimonia di inaugurazione ufficiale degli spazi rinnovati all’interno del Municipio di Jesolo. L’intervento ha permesso di ristrutturare i locali di Urbanistica, Edilizia privata ma anche Cartografico e Personale

Nuovi spazi per Urbanistica, Edilizia privata Cartografico e Personale. L’amministrazione comunale ha inaugurato questa mattina i nuovi locali dedicati agli uffici comunali situati al primo piano nell’area est. Gli spazi sono stati oggetto di una ristrutturazione per adeguarli alle nuove esigenze dell’attività svolta dai servizi. Nel corso della mattinata si è tenuta una piccola cerimonia di inaugurazione ufficiale, con il taglio del nastro da parte del sindaco Valerio Zoggia, affiancato dal resto della giunta.

link a cui poter scaricare il comunicato stampa integrale:

[comunicato in pdf](https://jesolo.us16.list-manage.com/track/click?u=3fd9596f6c24f9809a7fce6ae&id=77fc14611a&e=f2f5ec61ac)

[comunicato in doc](https://jesolo.us16.list-manage.com/track/click?u=3fd9596f6c24f9809a7fce6ae&id=e6afbf8f0d&e=f2f5ec61ac)

Ufficio stampa Città di Jesolo

Meneghini & Associati

https://jesolo.us16.list-manage.com/track/click?u=3fd9596f6c24f9809a7fce6ae&id=ba8ebe9bbc&e=f2f5ec61ac

Copyright © 2021 Comune di Jesolo, All rights reserved.

Città di Jesolo

🔊 Listen to this