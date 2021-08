(AGENPARL) – gio 19 agosto 2021 POLIZIA DI STATO

QUESTURA DI RIMINI

Rimini, 19 agosto 2021

COMUNICATO STAMPA

Sferra calci e pugni al Poliziotto: arrestato giovane tunisino

Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato di Rimini, ha tratto in arresto, un giovane di origine tunisina di 20 anni, irregolare sul Territorio Nazionale per resistenza, violenza e lesioni a P.U.. Alle ore 14.30 circa, nei pressi di questo Centro Storico, personale del Reparto Prevenzione Crimine di Bologna, aggregato in supporto alla Questura di Rimini, procedeva al controllo del 20enne, che spontaneamente mostrava loro un coltello, occultato nelle tasche dei propri pantaloncini.. Accompagnato presso gli uffici della Questura, al fine di accertare la sua esatta identificazione, in quanto privo di documenti identificativi, il soggetto tentava di darsi alla fuga, ma veniva immediatamente bloccato dagli agenti. All’interno dei locali, il giovane metteva in atto una condotta isterica, sferrando prima delle testate contro le porte degli Uffici, poi calci e pugni nei confronti di un poliziotto. Prontamente bloccato, veniva tratto in arresto, in attesa del rito direttissimo previsto nella mattinata di oggi. Il poliziotto intervenuto nelle fasi dell’arresto, a seguito delle lesioni riportate, veniva successivamente refertato dal locale Pronto Soccorso, con una prognosi di 4 giorni.

Molesta i clienti di un locale: arrestata dalla Polizia di Stato

Erano quasi le 19.00 quando giungeva alla locale Sala Operativa la segnalazione di una donna particolarmente molesta che importunava alcuni clienti di un locale sito in zona Marina Centro. In particolare, un equipaggio di Volante, giunto prontamente sul posto, trovava la donna, una 47enne di origini russe, in preda ai fumi dell’alcol, che, salita sopra i tavoli del ristorante lanciava cibo in strada e sui passanti. Nel tentativo di contenere l’ira della donna, la stessa si scagliava contro i poliziotti, rivolgendosi a quest’ultimi con frasi minacciose, sferrando calci e pugni. Accompagnata in Questura, la donna veniva tratta in arresto e altresì indagata in stato di libertà per oltraggio a P.U., danneggiamento e rifiuto di indicazioni della propria identità. Nelle fasi dell’arresto, i due agenti intervenuti, venivano feriti, con una prognosi rispettivamente di 3 e 4 giorni ciascuno.

🔊 Listen to this