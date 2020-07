COMUNICATO STAMPA

(AGENPARL) – ven 31 luglio 2020 CAPITANERIA DI PORTO

IMPERIA

FESTIVAL DELLA CULTURA MEDITERRANEA 2020: IL COMANDANTE GENERALE DEL

CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO-GUARDIA COSTIERA OSPITE PER LA

PRESENTAZIONE DEL LIBRO “NAVI MUTE”.

Sabato 1 agosto, il “Festival della Cultura Mediterranea Città di Imperia”, giunto quest’anno

alla sua 19ª edizione, avrà tra i suoi ospiti il Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie

di Porto-Guardia Costiera, Ammiraglio Ispettore Capo (CP) Giovanni Pettorino.

Alle ore 17, presso la tensostruttura “Isola Mediterranea” collocata nella centrale via

Cascione, il Comandante Generale, alla presenza del Direttore marittimo Ammiraglio Ispettore

Nicola Carlone e delle più alte cariche istituzionali della Provincia di Imperia, interverrà alla

presentazione del volume “Navi Mute”: un libro recentemente edito per narrare la figura del

Comandante Natale De Grazia, Ufficiale del Corpo delle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera,

scomparso nella notte tra il 12 e il 13 dicembre 1995 mentre indagava su quelle “navi a perdere”

sospettate di essere state affondate, deliberatamente, con il loro carico di rifiuti pericolosi.

Il testo, di Giampiero Cazzato e Marco Di Milla, ripercorre, a distanza di 25 anni dalla

scomparsa del Comandante De Grazia, le fasi principali delle indagini svolte dal pool di

investigatori di cui il Comandante De Grazia faceva parte, creato dall’allora sostituto procuratore

Francesco Neri della Procura della Repubblica di Reggio Calabria e descrive anche altre

concomitanti vicende di criminalità organizzata legate dal comune filo del traffico di rifiuti tossici.

All’incontro del prossimo primo agosto uno degli autori, Di Milla, racconterà le gesta del

Comandante De Grazia, le sue intuizioni professionali e l’incondizionato spirito di servizio che

egli ha sempre messo in campo per svolgere un lavoro che lo appassionava per difendere la

legge e l’ambiente, incarnando perfettamente lo spirito delle donne e degli uomini delle

Capitanerie di porto. Ma l’autore descriverà anche l’uomo, Natale De Grazia, il suo carattere

forte ed amichevole, la sua famiglia a cui era legato da un rapporto indissolubile, il suo amore

per il mare, il suo senso dello Stato, il suo impegno per la tutela dell’ambiente e per ricercare la

verità, nonostante la delicatezza dell’attività investigativa svolta.

L’eroico Ufficiale, nel 2004, per riconosciute qualità professionali, competenza, esperienza

marinaresca, acume investigativo e conoscenze giuridiche, fu insignito della Medaglia d’Oro

“alla memoria” al Merito di Marina e nel 2013 lo stesso fu riconosciuto Vittima del Dovere.

Di recente, il Signor Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, On.

Sergio Costa, ha inoltre avviato la procedura per conferire a Natale De Grazia la medaglia d’oro

ambientale, la benemerenza più alta della Repubblica italiana a colui che ha servito non solo lo

Stato, ma che ha dedicato la vita fino in fondo per la tutela dell’ambiente.

Il Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera vuole mantenerne viva la memoria

anche attraverso le quotidiane azioni svolte da tutto il suo personale per la salvaguardia

dell’ambiente marino e costiero.

