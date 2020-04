COMUNICATO STAMPA

(AGENPARL) – mar 28 aprile 2020 Ripresa delle attività e sostegno all’economia all’insegna della legalità.

E’ quanto emerso oggi nel corso di un incontro in videoconferenza tra il

Prefetto di Belluno, Adriana Cogode, i vertici provinciali delle Forze di

Polizia ed i rappresentanti della Camera di Commercio di Belluno Treviso e

delle principali associazioni di categoria.

L’iniziativa si inserisce in un più ampio monitoraggio avviato dalla

Prefettura sulla situazione socio economica della provincia a seguito

dell’emergenza Coronavirus che, anche nel bellunese, sta provocando serie

conseguenze non solo a livello sanitario ma anche economico come

sottolineato dai presenti.

Nel corso dell’incontro, al quale seguiranno già da domani quelli con le

rappresentanze sindacali e del mondo creditizio, è stata da tutti condivisa

l’esigenza di rafforzare gli strumenti di prevenzione a tutela dell’economia

legale, mediante un attento monitoraggio delle dinamiche di accesso al

credito – al fine di prevenire fenomeni non riscontrati nel bellunesi quali

l’usura ed il racket –, l’attivazione di sportelli di ascolto per la

prevenzione di forme di disagio sociale ed il rafforzamento dei controlli

antimafia nei settori che, anche in ragione dell’emergenza in corso,

potrebbero risultare maggiormente esposti a tentativi di infiltrazione della

criminalità organizzata.

In tal senso il Ministro dell’Interno ha recentemente diramato una direttiva

ai Prefetti, richiamando l’imprescindibile l’esigenza, nell’interesse di una

efficace ripresa dall’emergenza, di assegnare particolare attenzione alla

salvaguardia dell’economia e delle fasce sociali in questo momento

maggiormente esposte, avendo particolare cura alle azioni di prevenzione

volte a scongiurare che dalla carenza di liquidità possano generarsi

ulteriori ripercussioni negative sul piano della legalità.

E’ stata quindi da tutti condivisa la necessità di preservare la provincia

di Belluno da quei pericoli che possano mettere a repentaglio la rete

imprenditoriale e produttiva che sostiene l’economia del territorio.

“Si tratta di un progetto di ampio respiro e di lunga durata – ha

sottolineato il Prefetto – che non può prescindere dal diretto

coinvolgimento delle amministrazioni comunali e di tutte le rappresentanze

del mondo economico e produttivo, in sinergia con gli organi dello Stato

preposti alla tutela della sicurezza e della legalità. In momenti critici

come quello attuale, attraverso la logica della sicurezza partecipata e

nella piena consapevolezza che la legalità è la precondizione essenziale per

lo sviluppo, è possibile guardare al futuro con la fiducia necessaria per

una ripresa solida e sana dell’economia”

IL FUNZIONARIO

Donatella PIOL