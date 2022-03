(AGENPARL) – ven 18 marzo 2022 EX CASERMA DI CORTELLAZZO, LA RIQUALIFICAZIONE PARTE IL 21 MARZO

L’avvio dei lavori rappresenta il primo passo verso la creazione di un percorso storico-culturale legato alla Grande guerra per la valorizzazione del borgo e della Pineta

Partono i lavori all’ex caserma della Guardia di Finanza a Cortellazzo. Lunedì 21 marzo l’area situata in via Asmara sarà recintata a cantiere per consentire i primi interventi che daranno formalmente avvio al progetto di riqualificazione.

