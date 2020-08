COMUNICATO STAMPA 18.08.2020 ART.100 VILLA DELLE ROSE

(AGENPARL) – mar 18 agosto 2020 Il Questore di Rimini, ha sospeso per giorni 30 le licenze nei confronti di una discoteca, per motivi di ordine pubblico e sicurezza dei cittadini.

Il Questore della Provincia di Rimini, Dr. Francesco DE CICCO, ha disposto la sospensione, ex art. 100 T.U.L.P.S., della licenza per spettacoli e trattenimenti danzanti la licenza per la somministrazione di alimenti e bevande della discoteca “VILLA DELLE ROSE” di Misano Adriatico (RN), per motivi di sicurezza dei cittadini e finalità di impedire il protrarsi di una situazione di pericolosità sociale.

Il provvedimento, che prevede la chiusura per 30 giorni, è la conseguenza del grave fatto avvenuto in data 16.08.2020 in cui personale del Comando Compagnia dei Carabinieri di Riccione era intervenuto all’interno della predetta discoteca in quanto era scaturita una rissa, per futili motivi, fra alcuni clienti; a seguito dello scontro risultavano ferite due persone con armi da taglio, recuperate e sequestrate. Il personale operante traeva in arresto 4 persone e ne denunciava a piede libero altre due per i reati di rissa, lesioni personali e porto abusivo di oggetti atti ad offendere.

Nei giorni precedenti l’episodio il personale delle forze dell’ordine interveniva presso la discoteca in altre occasioni: il giorno di ferragosto per l’arresto di un giovane per detenzione fini di spaccio di varie sostanze stupefacenti; il 10 agosto con la denuncia in stato di libertà di due giovani che avevano compiuto il furto di una catenina con la tecnica “dello strappo”; l’11 luglio a seguito di un’aggressione da parte di un gruppo di ragazzi, presumibilmente stranieri, ai danni di altri con alcuni di questi che riportavano referti medici da 10 a 15 giorni.

Tale proposta di applicazione dell’art. 100 del T.U.L.P.S. è stata valutata dal Personale della Divisione PAS della Questura di Rimini, quindi vagliata e firmata dal Sig. Questore.

Il provvedimento è stato notificato questo pomeriggio da personale della Questura di Rimini, Divisione PAS.

