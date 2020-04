COMUNICATO STAMPA

(AGENPARL) – gio 23 aprile 2020 *Prevenzione zanzare, distribuzione prodotto a tutte le famiglie*

Inizia venerdì 24 aprile la consegna porta a porta del prodotto gratuito

larvicida che i cittadini dovranno utilizzare in ambito domestico. Per

prevenire la proliferazione della zanzara tigre, è necessario che fino a

ottobre, siano trattati i luoghi in cui l’insetto si riproduce con

facilità (pozzetti, caditoie domestiche, bidoni e grossi sottovasi non

amovibili).

I volontari di Occhio Civico, riconoscibili dalla divisa e dal

tesserino, suoneranno il campanello lasciando un flacone di larvicida

(Aquatain) e le istruzioni sulla porta di casa senza nessun contatto

fisico nè interazione con i residenti, per ragioni di sicurezza. Qualora

non fosse possibile, in casi particolari, lasciare il prodotto, i

volontari inseriranno nella buchetta un avviso in cui si prega i

altri anni, quindi, i cittadini non dovranno più recarsi in municipio

per recuperare il flacone in caso di mancato ricevimento, ma sarà un

incaricato del Comune a portarlo su appuntamento a casa.

La distribuzione porta a porta impegnerà i volontari per circa cinque

settimane e inizierà da Santa Maria Maddalena, il 24 aprile, partendo da

corso Berlinguer e strade laterali, via Trento e laterali, quartiere via

Tosarello. Sabato 25 aprile il porta a porta si svolgerà nel centro

storico di Occhiobello e lunedì 27 aprile a Santa Maria Maddalena in via

Della Pace e laterali, via Costituzione e zona Lidl.

Il prodotto distribuito non ha tossicità, non crea problemi agli

animali, sfrutta un’azione fisica (diminuzione della tensione

superficiale dell’acqua) per impedire il meccanismo che consente alle

larve di ‘uscire’ dall’acqua e respirare l’aria esterna. Nell’ambito

domestico, il trattamento va fatto almeno ogni 4 settimane, da maggio a

ottobre (15-20 gocce in pozzetti, caditoie, ecc) e va ripetuto subito

dopo ogni evento piovoso.

