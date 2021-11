(AGENPARL) – ven 26 novembre 2021 COMUNICATO

STAMPA

La sua proposta fu accolta e, conseguentemente, il 29 dicembre 1860, Serpi fu

promosso Maggior Generale, ebbe i rinforzi e assunse la

carica di Comandante

Generale dei Carabinieri Reali di Sicilia.

Il 6 marzo 1861

fu istituita la Legione di Palermo

, con competenza, allora

come

oggi, sull’intera

Sicilia

I Carabinieri

hanno sempre

dato

esemp

io di rettitudine, di coraggio

e filantropia,

anto nelle pubbliche calamità, quanto nel mantenere integro l’ordine pubblico e nel

ricondurre la quiete nelle contrade, guadagnandosi la stima e la fiducia della

popolazione e delle Autorità.

L’aureo albo dei valorosi annovera, dal 1860 ad oggi, 511 nomi

di Carabinieri di ogni

ordine e grado caduti in Sicilia, vittime del dovere sino all’estremo sacrificio della

vita: 204 vittime del brigantaggio; 172 uccisi per il banditismo (di cui 80 per il

bandito Giuliano); 23 assassinati dalla mafia; 65 caduti a caus

a delle rivolte popolari

del 1866/1867 (una per tutte la rivolta del “sette e mezzo” a Palermo, detta così

perché durata sette giorni e mezzo dal 16 al 22 settembre 1866, dove rimasero uccisi

42 carabinieri); ed infine, 47 morti per mano della delinquenza

comune.

L’Arma in Sicilia, negli anni, ha avvertito la necessità di rimodellare il dispositivo

nella sua distribuzione territoriale, al fine di migliorare l’efficienza operativa e dare

una risposta più immediata, concreta e qualificata alle mutate e frequ

enti richieste di

sicurezza da parte della popolazione.

uesta straordinaria aderenza al territorio è espressa

, oggi,

da 413 Stazioni e da 7

Tenenze Carabinieri, presenti nei 390 Comuni dell’Isola.

Alle attività delle Stazioni si affianca in completa sine

rgia quella degli assetti

operativi dei 9 Comandi Provinciali, delle 52 Compagnie, nonché dei

reparti

specializzati dell’Arma

entrale

il ruolo delle Stazioni Carabinieri, imprescindibili presidi di legalità e di

prossimità nelle grandi come nelle picco

le realtà territoriali, prossimità che si è

concretizzata, e si realizza tutti giorni, nella vicinanza

ai tutti i cittadini

Palermo,

26 nov

embre 2021

