(AGENPARL) – lun 16 agosto 2021 POLIZIA DI STATO

QUESTURA DI RIMINI

Rimini, 16 agosto 2021

COMUNICATO STAMPA

Fine settimana di controlli per la

la Polizia di Stato: chiuse tre discoteche e sanzionate diverse attività.

Continuano i controlli effettuati dalla Polizia di Stato di Rimini presso i locali pubblici della provincia per verificare il pieno rispetto delle attuali misure governative per il contenimento della pandemia da Covid-19.

Nello scorso fine settimana sono state contestate ai gestori di tre locali da ballo le violazioni amministrative previste per il mancato rispetto delle attuali norme anti-covid e le conseguenti chiusure provvisorie dei rispettivi locali per 5 giorni.

🔊 Listen to this