QUESTURA DI RIMINI

Rimini, 16 agosto 2021

COMUNICATO STAMPA

Tentato omicidio a Bellariva:

il Questore sospende la licenza al locale e adotta due provvedimenti di Divieto di accesso in aree urbane (D.A.C.U.R.)

A pochi giorni di distanza dai gravi fatti di Bellariva, il Questore di Rimini nella giornata di Ferragosto ha adottato un provvedimento di sospensione della licenza, ai sensi dell’art. 100 del TULPS, nei confronti del pubblico esercizio teatro dell’evento.

Tale provvedimento si è reso necessario perché, in relazione ad obiettivi elementi di fatto in possesso degli investigatori, il locale è stato considerato una fonte di pericolo concreto, persistente, grave ed attuale per la collettività.Anche nei confronti dei due presunti autori dell’accoltellamento, sottoposti a fermo nei giorni scorsi dalla Squadra Mobile, sono scattati altrettanti provvedimenti amministrativi che impediranno loro, come previsto dalla normativa introdotta nel 2017, di poter accedere in tutti i bar, pub e locali di intrattenimento a qualsiasi titolo, della Provincia di Rimini per i prossimi due anni.

In caso di inottemperanza i due soggetti rischiano la reclusione da sei mesi a due anni e la multa da 8.000 a 20.000 euro.

