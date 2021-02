COMUNICATO STAMPA

(AGENPARL) – lun 01 febbraio 2021 CONTROLLI QUOTIDIANI DA PARTE

DELLA POLIZIA DI STATO

SEQUESTRI DI DROGA E DI UN TASER

Anche per tutta la scorsa settimana sono proseguiti a ritmo costante i controlli della Questura di Bolzano, focalizzati nell’area della Stazione Ferroviaria e delle vie limitrofe, ma estesi anche alle altre zone della città, per garantire la sicurezza dei cittadini.

Le pattuglie della Squadra Volante, con il supporto quotidiano di due pattuglie specializzate del Reparto Prevenzione Crimine “Lombardia” di Milano, hanno svolto un’intensa attività, identificando, nella sola zona dello scalo, oltre 220 persone, molte delle quali con precedenti a carico.

Le operazioni hanno portato alla denuncia di sette persone: due per violazione delle norme sull’immigrazione, una per furto aggravato, una per ricettazione, oltraggio e resistenza a Pubblico Ufficiale, nonché due per false dichiarazioni, oltraggio e resistenza a Pubblico Ufficiale.

Con l’ausilio delle unità cinofile della Guardia di Finanza sono stati inoltre effettuati mirati controlli nei diversi luoghi abitualmente frequentati da soggetti dediti al consumo di sostanze stupefacenti.

Nell’ambito dei vari interventi sono state sequestrate dosi di stupefacenti per un totale di oltre 200 grammi di hashish, 4, 4 grammi di eroina e 0,55 di cocaina.

Nella giornata di domenica, in seguito ad un controllo di tre soggetti, due cittadini stranieri ed un italiano, che transitavano in Piazza della Vittoria, gli operatori della Volante hanno sequestrato ad uno dei tre una dose di cocaina ed un pezzo di cannuccia, utilizzata per “sniffarla”.

In considerazione dei loro precedenti e dell’evidente stato di agitazione, i poliziotti hanno ritenuto necessario approfondire il controllo, effettuando la perquisizione dell’alloggio dove i tre risultano risiedere, anche in questo caso con l’apporto di un’unità cinofila della Guardia di Finanza.

Appena entrato nell’androne condominiale, il cane “Gabbo” ha subito fiutato la cabina dei contatori dell’acqua, al cui interno sono stati rinvenuti 8 frammenti di “hashish” per un peso complessivo di 201,70 grammi, il cui possessore andrà individuato con un approfondimento di indagine.

La successiva perquisizione dell’abitazione dei tre non ha invece consentito di sequestrare ulteriori dosi di sostanze stupefacenti.

Gli operatori hanno però trovato un taser camuffato da torcia elettrica, che è stato sequestrato, in quanto, per le caratteristiche tecniche, da considerarsi come una vera e propria arma.

Tutto ciò evidenzia come l’ottima collaborazione tra la Questura ed i cinofili della Guardia di Finanza renda decisamente più incisivi i controlli nei confronti dei soggetti dediti ad attività di spaccio.

Infatti va anche ricordato che nella settimana precedente il fiuto dei cani “ Gabbo” e “Easton” aveva consentito di individuare diversi soggetti in possesso di droga.

All’interno di un esercizio del Don Bosco, un ragazzo aveva cercato di disfarsi della droga che portava con sé, correndo in bagno e gettandola dalla finestra. Non aveva fatto però i conti con il fiuto del cane “Easton”, che individuava immediatamente il calzino nero, contenente 16 dosi di hashish, per un peso complessivo di 11,74 grammi, gettato dal giovane all’esterno del locale. Nel contempo, “Gabbo”, l’altro cane antidroga, puntava decisamente la sedia da cui si era alzato il ragazzo, individuando altri 13,70 grammi di hashish che lo stesso aveva abbandonato per correre verso i servizi igienici.

Scena analoga si era ripetuta anche in un locale di via Perathoner, dove i poliziotti avevano assistito alla fuga in bagno di un avventore, resa vana dal fiuto dei quadrupedi, che consentiva di recuperare quasi 30 grammi di hashish gettati in un secchio.

Bolzano, 1° febbraio 2021.

