(AGENPARL) – lun 15 novembre 2021 LA BELLEZZA DI JESOLO SAND NATIVITY ACCENDE IL NATALE

Al via dal 9 dicembre la 19° edizione del presepe di sabbia di Jesolo dedicata quest’anno al tema delle Miracoli. Circa 700 metri cubi di sabbia lavorati da 14 artisti per creare 12 sculture all’interno dell’esposizione che sarà visitabile fino al 6 febbraio 2022

Jesolo Sand Nativity torna più grande e più bello. Dopo l’anno di stop imposto dalle misure di prevenzione della pandemia, il presepe di sabbia nato vent’anni fa grazie a un’intuizione tutta jesolana promossa negli anni dal Comune di Jesolo, con la collaborazione delle società partecipate Jesolo Turismo e Jesolo Patrimonio, si prepara a stupire i visitatori. Lo farà nella nuova location di piazza Trieste, sede individuata dall’amministrazione per consentire alla manifestazione di accogliere nel modo adeguato un numero di visitatori sempre crescente, in un contesto di piena serenità e sicurezza. Qui, il presepe di sabbia di Jesolo, si presenterà con un allestimento grandioso e una mostra ricca, fatta di sculture monumentali e scorci prospettici con scenografie dipinte e ulivi, che accompagneranno i visitatori in un percorso emozionale e spirituale unico nel suo genere. Con oltre 1 milione di visitatori registrati dal 2002, Jesolo Sand Nativity si conferma come uno dei più importanti appuntamenti della stagione invernale.

link a cui poter scaricare il comunicato stampa integrale:

[comunicato in pdf](https://jesolo.us16.list-manage.com/track/click?u=3fd9596f6c24f9809a7fce6ae&id=f236a5eac8&e=f2f5ec61ac)

[comunicato in doc](https://jesolo.us16.list-manage.com/track/click?u=3fd9596f6c24f9809a7fce6ae&id=d94cce75de&e=f2f5ec61ac)

Ufficio stampa Città di Jesolo

Meneghini & Associati

https://jesolo.us16.list-manage.com/track/click?u=3fd9596f6c24f9809a7fce6ae&id=eeccf258bf&e=f2f5ec61ac

https://jesolo.us16.list-manage.com/track/click?u=3fd9596f6c24f9809a7fce6ae&id=aa845a053c&e=f2f5ec61ac

Copyright © 2021 Comune di Jesolo, All rights reserved.

Città di Jesolo

🔊 Listen to this