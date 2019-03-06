6 Marzo 2019
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COMUNICATO STAMPA

by Redazione Redazione01

(AGENPARL) – mer 06 marzo 2019 Alla cortese attenzione delle Redazioni

Grazie per la collaborazione e buon lavoro

SAN GIOVANNI IN PERSICETO

CONTRIBUTO DELLARMA DEI CARABINIERI ALLA FORMAZIONE DELLA CULTURA DELLA
LEGALITA

ANCHE QUESTANNO E STATO SVILUPPATO IL PROGETTO PREVISTO DALLACCORDO TRA
IL MINISTERO DELLISTRUZIONE E IL COMANDO GENERALE DELLARMA DEI
CARABINIERI, CON INCONTRI PRESSO GLI ISTITUTI SCOLASTICI, NONCHE VISITE
ALLA CASERMA.

DURANTE GLI INCONTRI IN CLASSE, AGLI ALUNNI DELLE CLASSI QUINTE, È STATO
MOSTRATO PARTE DEL CONTENUTO DEL SITO ISTITUZIONALE DEDICATO AI PIU PICCOLI
(V. LINK ALLEGATO), SENSIBILIZZANDO I GIOVANI ALUNNI AL RISPETTO DELLE
REGOLE DI CONVIVENZA CIVILE E AI RAPPORTI INTERPERSONALI, ANCHE ATTRAVERSO
LUSO CONSAPEVOLE DEGLI SMARTPHONE E DEI GRUPPI DI MESSAGGISTICA ISTANTANEA.

AGLI ALUNNI DELLE CLASSI SECONDE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO SONO
STATI EFFETTUATI CICLI DI INCONTRI SUL TEMA VIOLENZA DURANTE LE
MANIFESTAZIONI SPORTIVE NELLAMBITO DEL PROGETTO CITTADINANZA ATTIVA.

GLI ALUNNI DELLE CLASSI QUINTE DELLE SCUOLE PRIMARIE ROMAGNOLI E
QUAQUARELLI HANNO AVUTO LA POSSIIBILITA DI VISITARE LA CASERMA CHE OSPITA
IL COMANDO COMPAGNIA CARABINIERI. COMPLESSIVAMENTE 170 ALUNNI SUDDIVISI IN
PIU INCONTRI, ACCOMPAGNATI DAI LORO INSEGNANTI, HANNO AVUTO LA POSSIBILITA
DI VISITARE I LOCALI, VEDERE LATTIVITA IN CORSO, VISIONARE LATTREZZATURA,
AMMIRARE UNA GAZZELLA E VISITARE LA STANZA ROSA, LUFFICIO APPENA
INAUGURATO ADIBITO A LUOGO DI ASCOLTO E RICEZIONE DENUNCE, DEDICATO ALLE
DONNE CHE SUBISCONO VIOLENZA.

ALLINCONTRO ERANO PRESENTI I SEGUENTI COMANDANTI: MAGGIORE CIRO IMPERATO
(COMPAGNIA CARABINIERI SAN GIOVANNI IN PERSICETO), S.TENENTE ALESSANDRO
RAMPINO (NUCLEO OPERATIVO RADIOMOBILE CARABINIERI SAN GIOVANNI IN PERSICETO)
E LUOGOTENENTE DAVIDE ROSSITTO (STAZIONE CARABINIERI SAN GIOVANNI IN
PERSICETO) CHE HANNO SVILUPPATO IL PROGETTO, MOLTO APPREZZATO
DALLISTITUZIONE SCOLASTICA.

All:

Link: http://www.carabinieri.it/cittadino/consigli/per-i-piu-piccoli

Foto  Stazione Carabinieri San Giovanni in Persiceto.

Comando Provinciale Carabinieri Bologna

Via dei Bersaglieri nr. 3 – 40125 BO

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