(AGENPARL) – mer 06 marzo 2019 Alla cortese attenzione delle Redazioni
Grazie per la collaborazione e buon lavoro
SAN GIOVANNI IN PERSICETO
CONTRIBUTO DELLARMA DEI CARABINIERI ALLA FORMAZIONE DELLA CULTURA DELLA
LEGALITA
ANCHE QUESTANNO E STATO SVILUPPATO IL PROGETTO PREVISTO DALLACCORDO TRA
IL MINISTERO DELLISTRUZIONE E IL COMANDO GENERALE DELLARMA DEI
CARABINIERI, CON INCONTRI PRESSO GLI ISTITUTI SCOLASTICI, NONCHE VISITE
ALLA CASERMA.
DURANTE GLI INCONTRI IN CLASSE, AGLI ALUNNI DELLE CLASSI QUINTE, È STATO
MOSTRATO PARTE DEL CONTENUTO DEL SITO ISTITUZIONALE DEDICATO AI PIU PICCOLI
(V. LINK ALLEGATO), SENSIBILIZZANDO I GIOVANI ALUNNI AL RISPETTO DELLE
REGOLE DI CONVIVENZA CIVILE E AI RAPPORTI INTERPERSONALI, ANCHE ATTRAVERSO
LUSO CONSAPEVOLE DEGLI SMARTPHONE E DEI GRUPPI DI MESSAGGISTICA ISTANTANEA.
AGLI ALUNNI DELLE CLASSI SECONDE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO SONO
STATI EFFETTUATI CICLI DI INCONTRI SUL TEMA VIOLENZA DURANTE LE
MANIFESTAZIONI SPORTIVE NELLAMBITO DEL PROGETTO CITTADINANZA ATTIVA.
GLI ALUNNI DELLE CLASSI QUINTE DELLE SCUOLE PRIMARIE ROMAGNOLI E
QUAQUARELLI HANNO AVUTO LA POSSIIBILITA DI VISITARE LA CASERMA CHE OSPITA
IL COMANDO COMPAGNIA CARABINIERI. COMPLESSIVAMENTE 170 ALUNNI SUDDIVISI IN
PIU INCONTRI, ACCOMPAGNATI DAI LORO INSEGNANTI, HANNO AVUTO LA POSSIBILITA
DI VISITARE I LOCALI, VEDERE LATTIVITA IN CORSO, VISIONARE LATTREZZATURA,
AMMIRARE UNA GAZZELLA E VISITARE LA STANZA ROSA, LUFFICIO APPENA
INAUGURATO ADIBITO A LUOGO DI ASCOLTO E RICEZIONE DENUNCE, DEDICATO ALLE
DONNE CHE SUBISCONO VIOLENZA.
ALLINCONTRO ERANO PRESENTI I SEGUENTI COMANDANTI: MAGGIORE CIRO IMPERATO
(COMPAGNIA CARABINIERI SAN GIOVANNI IN PERSICETO), S.TENENTE ALESSANDRO
RAMPINO (NUCLEO OPERATIVO RADIOMOBILE CARABINIERI SAN GIOVANNI IN PERSICETO)
E LUOGOTENENTE DAVIDE ROSSITTO (STAZIONE CARABINIERI SAN GIOVANNI IN
PERSICETO) CHE HANNO SVILUPPATO IL PROGETTO, MOLTO APPREZZATO
DALLISTITUZIONE SCOLASTICA.
All:
Link: http://www.carabinieri.it/cittadino/consigli/per-i-piu-piccoli
Foto Stazione Carabinieri San Giovanni in Persiceto.
Comando Provinciale Carabinieri Bologna
Via dei Bersaglieri nr. 3 – 40125 BO