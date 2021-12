(AGENPARL) – mar 14 dicembre 2021 COLLETTA ALIMENTARE, DA JESOLO 3,5 TONNELLATE DI CIBO

L’iniziativa, sostenuta come ogni anno dall’amministrazione, ha coinvolto 71 volontari e 10 supermercati della città

Anche quest’anno il Comune di Jesolo ha presentato e sostenuto la Giornata nazionale della Colletta Alimentare, l’organizzato da Banco Alimentare per ottenere eccedenze alimentare e distribuirle a strutture caritative che offrono pasti o pacchi alimentari a persone che vivono in difficoltà. Nel 2021 il progetto ha potuto tornare in presenza, seppure con delle coinvolgendo inclusi e volontari durante la Giornata nazionale della Colletta Alimentare, il 27 novembre, ma poi anche in quelle successive fino al 5 dicembre .

