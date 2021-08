(AGENPARL) – sab 14 agosto 2021 POLIZIA DI STATO

QUESTURA DI RIMINI

Rimini, 14 agosto 2021

COMUNICATO STAMPA

Spaccio nella spiaggia libera di Piazzale Boscovich:

arrestato un 18enne dalla Polizia di Stato.

Alle ore 02:00 della scorsa notte una pattuglia della Polizia di Stato è intervenuta presso la Spiaggia Libera di Piazzale Boscovich a seguito di segnalazione di persone moleste.

Dopo aver accertato che la segnalazione era negativa, i poliziotti procedevano ad effettuare un controllo sul retro delle cabine adibite a bagni pubblici, zona frequentemente segnalata per l’attività di spaccio di sostanze stupefacenti.

Da subito gli agenti notavano la presenza di quattro ragazzi, i quali, non si accorgevano della presenza dei poliziotti. Difatti, uno dei ragazzi estraeva dalle tasche una banconota da €20 e la porgeva ad un altro, che nel frattempo era intento ad armeggiare con un sacchetto di plastica.Dopo aver identificato tutti i presenti, il giovane è stato sottoposto a perquisizione dalla quale veniva rinvenuta e sequestrata sostanza stupefacente di tipo hashish per circa 32g suddivisa in più ovuli.

Il ragazzo, un italiano di 18 anni, residente all’estero, è stato arrestato con l’accusa di detenzione di stupefacente ai fini di spaccio.

