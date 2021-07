(AGENPARL) – mar 13 luglio 2021 POLIZIA DI STATO

QUESTURA DI RIMINI

Rimini, 13 luglio 2021

COMUNICATO STAMPA

SORPRESI CON LA BORSA RUBATA: DENUNCIATI PER RICETTAZIONE DALLA POLIZIA DI STATO

Nel decorso weekend, il personale della Squadra Volanti della Questura di Rimini ha denunciato tre stranieri pluripregiudicati per ricettazione.

Nelle prime ore della sera di domenica, i tre, cittadini nord africani di 19, 31 e 39 anni, sono stati notati aggirarsi sulla spiaggia all’altezza del “bagno 26” con fare sospetto e, dopo essersi fermati nei pressi di un ombrellone, hanno asportato uno zaino di una giovane ragazza bergamasca, in vacanza in riviera insieme al fidanzato.

Un bagnante, notata la scena, ha avvisato immediatamente la Polizia e, contemporaneamente, il fidanzato della vittima del furto della borsa appena subito, indicandogli la direzione di fuga dei malviventi.

Grazie alle segnalazioni ricevute, i tre nord africani, che si erano fermati sul marciapiede poco distante dallo stabilimento balneare, sono stati immediatamente raggiunti dalla Volante e sono stati sopresi mentre si dividevano la refurtiva.

Alla vista delle divise, i tre extracomunitari hanno tentato la fuga che è stata impedita dal personale di Polizia.

Nel corso della perquisizione sono stati rinvenuti un Iphone 11, un Iphone XS e un paio di

occhiali da sole, oggetti riconosciuti come propri dalla vittima del furto.

Accompagnati in Questura, dopo l’identificazione, il terzetto è stato denunciato per ricettazione.

