(AGENPARL) – dom 13 giugno 2021 POLIZIA DI STATO

QUESTURA DI RIMINI

Rimini, 13 giugno 2021

COMUNICATO STAMPA

Rimini: La Polizia di Stato arresta rumeno destinatario di mandato di arresto europeo

Nella decorsa giornata, la Polizia di Stato di Rimini ha tratto in arresto un 45enne rumeno destinatario di un mandato di arresto Europeo. Nello specifico, alle ore 17.50 di ieri, durante i consueti servizi di controllo del territorio, gli agenti della Questura di Rimini intervenivano in una via sita in zona Viserba a seguito di una segnalazione di una lite in strada. I poliziotti, giunti prontamente sul posto, rintracciavano un uomo che con fare sospetto si aggirava nei pressi della zona. Il 45enne è stato sottoposto ad un controllo dal quale è emerso che a suo carico vi era una nota di ricerca emessa dallo Stato della Romania. Dalla successiva attività di indagine effettuata con la collaborazione della Direzione Centrale della Polizia Criminale- Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia 5^ Divisione S.I.R.e.N.E., veniva confermata la pendenza di un mandato di arresto europeo emesso nei confronti dello straniero per i reati contro l’ordine e la sicurezza pubblica. L’uomo accompagnato in Questura, dopo gli accertamenti di rito, è stato condotto presso la locale casa circondariale a disposizione dell’A.G.

🔊 Listen to this