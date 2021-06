(AGENPARL) – dom 13 giugno 2021 POLIZIA DI STATO

QUESTURA DI RIMINI

Rimini, 13 giugno 2021

COMUNICATO STAMPA

Gestore di una sala giochi viola le norme anti covid-19,

la Polizia di Stato di Rimini dispone la chiusura.

Proseguono i controlli della Polizia di Stato della Questura di Rimini, per verificare il pieno rispetto delle misure per il contenimento della pandemia da Covid-19.

In particolare, nella decorsa serata, alle ore 22.40, il personale della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale, interveniva nei pressi di una sala giochi sita in una via in zona Marina Centro. I poliziotti riscontravano che il titolare dell’attività, incurante delle attuali normative anti-covid, che prevedono la chiusura di suddetti esercizi commerciali, aveva aperto la struttura al pubblico, infatti, all’interno del locale, si appurava la presenza di un cospicuo numero di clienti intenti a giocare con gli apparecchi accesi e resi fruibili a tutti. Gli agenti, richiamato il titolare dell’attività, procedevano a sanzionarlo, disponendo la chiusura temporanea del locale per cinque giorni.

